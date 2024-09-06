浸大研發舒緩潰瘍性結腸炎新中藥　獲國家藥監局批准臨床試驗

浸會大學中藥創新研發中心研發了一款治療潰瘍性結腸炎的中藥複方製劑，上月獲國家藥品監督管理局頒發藥物臨床試驗批准通知書，中心預計明年會在內地開展該新藥的 II 期臨床試驗研究，以驗證該藥對潰瘍性結腸炎緩解期維持治療的有效性和安全性。中心助理教授陳可瑜表示，當收集足夠的安全性和療效數據後，中心將向藥監局提交新藥批准申請，目標是獲得藥物在市場的銷售許可。



（右起）浸大中藥創新研發中心助理總監（研究及發展）區靜文女士、助理教授陳可瑜博士，以及高級監管事務經理段志剛先生，介紹維持潰瘍性結腸炎緩解期的新中藥複方製劑的研發工作。(浸會大學提供圖片)

這款新藥由九種中藥材包括黨參、薑黃等組成處方，命名為參苓潰康顆粒，適用於潰瘍性結腸炎的緩解期。研究團隊的臨床研究顯示，病人服用湯劑後，表現良好的耐受性，且沒有不良反應。

有效抑制結腸炎發展

研究團隊按照藥監局嚴格品質控制標準生產參苓潰康顆粒，並開展了一系列基礎實驗研究，包括已完成臨床前的藥學、藥效學、非臨床安全性評價等研究。臨床前基礎實驗結果顯示該藥透過改善腸道的耐受性微環境，包括誘導調節性 T 細胞的分化和減少結腸中的炎性巨噬細胞，以及增強在細胞間連接區域的緊密連接蛋白，以抑制結腸炎的發展。

浸大協理副校長（臨床中醫藥）兼中心總裁卞兆祥教授表示，參苓潰康顆粒是建基於傳統古方加減結合現代科技開發的新中藥複方，獲得藥監局的新藥臨床試驗批准通知書是中心重要的里程碑之一，也是對中心團隊在中藥新藥開發方面努力的認可，有信心該藥能改善患者生活質素。