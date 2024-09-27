PolyU SPEED｜三大全新碩士課程　全方位培養行業專才

香港理工大學專業進修學院（PolyU SPEED）最近推出了學院首三個碩士課程：「智慧工程及建築理學碩士*」、「醫療服務管理理學碩士*」及「綠色商業管理理學碩士*」，每個課程均以全新的教學角度回應現時市場對相關專才的需求。此外，課程更同時設有兼讀制和全日制，滿足不同人士所需，學位更是由全球百強大學PolyU頒授。課程將於2025年1月開學。立即閱讀內文了解三個碩士課程各有甚麼特色！



經過疫情時期的停擺後，近年各行各業迎來爆發式成長，特別是人工智能愈趨成熟下，更令不同行業都「科技化」，對掌握相關知識及技能的人才需求有增無減。有見及此，PolyU SPEED在2024/25學年推出全新碩士課程：「智慧工程及建築理學碩士」，「醫療服務管理理學碩士」及「綠色商業管理理學碩士」。

畢業生將獲全球百強大學PolyU頒授碩士學位

PolyU SPEED院長陳繼宇博士，MH，太平紳士表示，今次推出的課程專修範疇針對市場所需，「儘管學士學歷已足夠應付大部分職位，但擁有碩士學歷才能突圍而出，特別是這三個新的課程均以管理為主，讓學生能更夠有管理人員所需的知識及技能。」為了方便不同人士報讀，課程同時設有兼讀制和全日制，不論是本科畢業生、在職人士、本地居民或內地居民，都能夠以適合自己的方式完成課程，取得全球百強大學PolyU頒授的碩士學位，大大提升職場競爭力。

PolyU SPEED院長陳繼宇博士，MH，太平紳士

智慧工程及建築理學碩士：跨領域知識 築夢未來

近年香港接連有大型基建工程上馬，而大灣區以至整個國家亦對相關行業人才有龐大需求，因此，「智慧工程及建築理學碩士」會教授尖端技能，包括自動化、數碼解決方案和先進工程技術等，推動行業創新，並培養學生的領袖能力。課程統籌周振邦博士直言，課程最大優勢是在於跨領域的知識範疇：「普遍而言，工程碩士課程比較專門，是在單一範疇鑽研，但我們的課程是跨領域，讓學生同時學習不同知識，有助擴闊其就業出路。」周博士表示，同學能藉著項目研究實踐所學所識，「學院亦會邀請不同的行業領袖分享見解，更會有參觀活動，讓大家及早接觸市場。」他預計課程畢業生能在工程規劃與設計、系統維護、項目管理及創新與研究等範疇，擔當高級職位。

周振邦博士

醫療服務管理理學碩士：培育新生代管理人員 緩解醫療系統壓力

世界各地的醫療系統均面臨社會老齡化帶來的龐大壓力，加上突如其來的疫情，令人更加關注完善醫療管理制度的重要性。因此，PolyU SPEED便推出「醫療服務管理理學碩士」課程，除了讓學生掌握最新的醫療服務管理知識，更提供多元化培訓和資源，增強醫療管理人員的領導和管理能力，令畢業生可在公私營醫院及醫療相關機構擔任高級職位，例如醫療保健經理和醫院行政人員。課程統籌方玉輝醫生表示，即使未持有學士學位，但在醫療保健、社會及相關服務領域具備專業認可或五年管理階層工作經驗的人士亦有機會獲取錄。

「由於課程內容是全新設計，所以能夠切合現時的業界環境，再加上有不同的交流活動，有效拓展同學的人脈，將來進行管理事宜亦能更得心應手！」

方玉輝醫生

綠色商業管理理學碩士：綠色商業研究中心支援教學 掌握最新市場動向

ESG（環境、社會和管治）已經是近年企業不能忽視的重要部分，假如是上市公司，更需要每年提交相關報告。然而，現時不少相關範疇的碩士課程內容均以金融為核心，不利於有興趣轉行但相關知識較少的人士。「綠色商業管理理學碩士」課程涵蓋綠色金融、供應鏈管理、可持續旅遊及營銷等內容，課程統籌林玉秋博士直言課程最大特色是內容覆蓋面廣。此外，PolyU SPEED去年獲研究資助局撥款資助成立了綠色商業研究中心，林博士透露，此中心將成課程的重點之一：「中心完成研究後會與課程的學生分享成果，當然另外亦會有業界人士親身分享，以及公司參觀等活動，讓學生了解市場最新的發展方向。」她續表示，畢業生除了就業出路廣外，更可繼續攻讀本地或國際組織提供的ESG相關課程，包括香港交易所的「ESG管治及匯報」課程、全球可持續發展規劃師學會的「認證可持續發展規劃師（CSDP）」等等。

林玉秋博士

*該課程的正式開辦有待香港理工大學（理大）於2024年末作最後審批。待審批後，課程的名稱及內容或會有修改。

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智慧工程及建築理學碩士

醫療服務管理理學碩士

綠色商業管理理學碩士

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