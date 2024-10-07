港大領導聯校團隊推動全人教育融入不同學科　奪教資會傑出教學奬

教資會今日（7日）舉行2024年教資會傑出教學奬頒奬典禮，其中由香港大學領導「全能有情教育」的聯校團隊，獲得「協作團隊組別」獎項。「全能有情教育」透過不同體驗式學習課程及活動培養學生慎思明辨、領導才能等十多項個人特質，推動學生全人發展，以及培訓老師在日常授課中加入相關元素。



「全能有情教育」團隊獲頒教資會「協作團隊組別」傑出教學獎。圖左為團隊領導港大教育學院及教與學創新中心教授陳嘉玉，圖右為成員之一的嶺大高永賢教授。（金敏琍攝）

「全能有情教育」團隊由香港大學教育學院及教與學創新中心教授陳嘉玉領導，成員包括嶺南大學服務研習處總監高永賢、科技大學副學務長及工程教育創新中心副主任陳銳斌、浸會大學全人教育教與學中心總監鄺福寧、港大學生事務長及教授（精神健康）謝樹基。

陳銳斌解釋，以純理科學生為例，他們進行學習、研究時，往往專注於技術層面，但有時會忽略文化、社會需要等人文元素，認為即使在創科課程，亦應推動全人發展，培養學生思考不同層面。

團隊將獲教資會75萬元獎金，領導團隊的陳嘉玉表示，將利用獎金成立「全能有情教育中心」，預計2025年初開幕，屆時除繼續舉辦一系列課程及工作坊，亦考慮發展更多相關課程。

包辦2教學獎 浸大成大贏家

至於「一般教學人員組別」及「新晉教學人員組別」兩個傑出教學獎均由浸大包辦。其中計算機科學系講師李原曦，她鼓勵不同學科的學生一同設計新項目取長補短，而獲頒「一般教學人員組別」傑出教學獎。她分享稱，曾有地理、社工及金融系學生，利用AI及無人機技術，找出本港無家者位置，然後建立數據庫，再交由社工跟進，利用AI等科技建設社區。

浸大包辦「一般教學人員組別」及「新晉教學人員組別」兩個傑出教學獎。圖左為「新晉教學人員組別」得主，浸大視覺藝術院助理教授秦萊茵，圖中為「一般教學人員組別」得主，計算機科學系講師李原曦，圖右為「全能有情教育」團隊成員之一的浸大鄺福寧博士。（金敏琍攝）

元宇宙設無障礙教育平台 連結全球2000名學生

李原曦又在元宇宙中設立無障礙教育平台，把世界各地參與的教職員與學生，以虛擬和實體方式進行學習及交流，目前已有全球30個國家及地區超過2000名學生加入平台。

至於「新晉教學人員組別」，則由浸大視覺藝術院助理教授秦萊茵奪得。她專門透過遊戲化學習、跨學科學生合作等教學方式，教學生如何結合創意、藝術和商業三大元素之餘，亦能兼顧可持續發展。