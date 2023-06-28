教資會撥一億元設科教創新基金　大學可就數碼素養等主題推行項目

大學教育資助委員會今日（28日）宣布撥款一億元設立科教創新基金，以鼓勵大學利用創新和突破性科技推進教學革新及豐富學習體驗，培養大學生在數字化經濟環境中成為德才兼備的新世代人才。



教資會表示，各教資會資助大學可善用科教創新基金，就「推動教學法、課程、評估和學生發展的轉型」、「全面提升數碼素養」、「推廣科技社會責任和學術誠信」及「促進學術界與產業協作，增強真實學習體驗」四個主題推行不同項目，亦可運用基金推行其他旨在加強教學上應用科技的項目，基金當中亦包括2,000萬元，資助跨院校協作項目。



教資會撥款一億元設立科教創新基金，以鼓勵大學利用創新和突破性科技推進教學革新及豐富學習體驗。（資料圖片）

當中2000萬元資助跨院校協作項目

教資會指隨着生成式人工智能冒起，創新和突破性科技為教學革新和學習體驗帶來全新挑戰，但同時亦帶來龐大機遇，而第三代互聯網等科技的廣泛應用為學界和業界更緊密協作帶來契機，亦有助學生獲得更真實的學習體驗。

該會又指，社會日益重視數碼技能對經濟轉型的重要性，亦十分關注科技應用引申的道德和社會議題。為應對上述各方面的轉變，教資會在轄下質保局的支持下設立科教創新基金，鼓勵大學在教與學上積極探索及作出新嘗試。

教資會表示各教資會資助大學可善用科教創新基金，就「推動教學法、課程、評估和學生發展的轉型」、「全面提升數碼素養」、「推廣科技社會責任和學術誠信」及「促進學術界與產業協作，增強真實學習體驗」四個主題推行不同項目。大學亦可運用基金推行其他旨在加強教學上應用科技的項目，基金當中亦包括2,000萬元，資助跨院校協作項目。

教資會主席雷添良表示創新和突破性科技的發展一日千里，為革新教與學帶來前所未見的重大機遇。（李澤彤攝/資料圖片）

教資會主席雷添良：鼓勵大學把握時機走得更前

教資會主席雷添良表示創新和突破性科技的發展一日千里，為革新教與學帶來前所未見的重大機遇，將科技及相關社會議題融入教與學各個環節，對學生、大學、各行各業及社會整體經濟均具深遠的策略意義。他鼓勵大學把握時機，積極走得更前，令教資會資助大學所提供的教育體驗及質素繼續在本地和國際上保持領先地位。

中文大學表示歡迎教資會推出科教創新基金，校長段崇智指將有助大學進一步結合科技與教育，提到中大一直是機器學習和人工智能研究的先驅，會繼續發揮此方面的優勢，善用創新和突破性科技，優化教學策略與課程內容。他相信二十一世紀的學習體驗必須將科技融合於教育，而具備數碼知識和創意的學生在新經濟環境下將更有優勢。

科技大學亦表示教資會推出科教創新基金，將為大學推行創新的教學科技提供額外資源，又指科大與教資會同樣關注新興技術應用有可能引起的道德和法律問題，認為必須謹慎考慮並履行相關的社會責任，因此，科大多年來開設了不同課程，探討人工智能所引發的潛在道德問題及好處。