科大初創研發全球首個鏡頭偵測健康數據APP　30秒知結果準確率98%

科技大學3名畢業生組成的初創公司，成功研發出全遙距健康監測手機應用程式，用家只需望向鏡頭30秒，程式會以鏡頭拍攝偵測身體表徵的指標，並即時透過AI人工智能推算出15種身體指標，包括心率、心率變異性及血氧飽和度等，準確率高達百分之98。程式更於去年取得美國食品藥物管理局（FDA）許可，成為全球首個獲此許可的非接觸式應用程式。



成立初創公司的3名科大生陳經緯（左二）、黃君朗（左三）及陳子泰（左四），均曾修讀科大工學院，分別來自香港和馬來西亞。左一為工學院副院長（研究及研究生教務）蘇孝宇。（彭彥怡攝）

疫情時為政府研發AI發燒偵測 轉型發明健康程式

黃君朗、陳經緯是科大工學院博士畢業生，而陳子泰則是碩士畢業生。2018年3人與工學院副院長（研究及研究生教務）蘇孝宇組成團隊，為政府研發「智能發燒偵測系統」，利用人工智能及機器演算技術把監測範圍擴張至10米，減低受現場環境因素的影響，提升遠距離測量的準繩度，當時用於機場、啟德郵輪碼頭等高人流場所。

2020 年，3人決定籌組公司PanopticAI ，邀請蘇孝宇擔任公司顧問 ，自主研發非接觸式健康檢測應用程序。公司成立之初，他們申請了大學科技初創企業資助計劃、科大創業基金（E-Fund）等多個初創支援，加上接獲不少學校、醫療機構及院舍的洽購產品，令公司一個月內已收支平衡，亦同時在多個不同的創業比賽中勝出及晉身前列位置。

PanopticAI 行政總裁兼創辦人黃君朗（中間）指非接觸式健康檢測應用程序，可讓大眾隨時掌握自身的健康狀況。（彭彥怡攝）

非接觸式以鏡頭偵測皮膚血流 化妝戴眼鏡無礙準確度

PanopticAI 行政總裁兼創辦人黃君朗稱，疫情後市民的健康意識提升，市面衍生許多電子監測健康功能手錶，於是想到以人工智能配合手機應用程式，透過鏡頭拍攝偵測身體表徵的指標。原理是當心臟泵血至身體不同部位，血流會在皮膚呈現變化，透過手機或平板電腦鏡頭，取代傳統感測器，以面部反射的光線，配合感測器量度血液變化，推算出心率、血氧飽和度、皮膚年齡、壓力指數及心率變異性等15項指數，並兼顧用家有否化妝及佩戴眼鏡等因素。

用家只要望向平板電腦鏡頭30秒，便可獲得15項包括心率及血氧含量等健康數據。（彭彥怡攝）

程式所提供的個人健康數據一目了然。（圖片由科大提供）

通過逾百臨床測試 成首個FDA認可健康手機程式

程式的心率量度準確度高達98%至99%，血氧監測誤差在2%內，去年12月已獲美國食品及藥物管理局（FDA）認可為醫療手機應用程式。黃君朗補充，要通過FDA許可需遞交過百個臨床測試，面對不同年齡、膚色、種族及面型，其置信區間值（CI）要達95%，表現穩定才可。

程式已獲美國食品及藥物管理局（FDA）認可，以面部反射光線，配合感測器量度血液變化，推算出心率、血氧飽和度、皮膚年齡、壓力指數及心率變異性等15項指數。（彭彥怡攝）

PanopticAI現與香港部分私家醫院、保險公司、社企、老人中心及個人護理連鎖商店合作；另外，泰國一間醫院、美國一間醫療機構亦用於為求診人士作初步健康評估，省卻分流時間。預料年半至兩年內，程式會加入量度上下血壓功能，黃君朗指，香港現時的血壓問題相當嚴重，每3個人就有一人有血壓問題而不自知，期望程式令大眾可隨時掌握自身的健康狀況。