科大開發AI英語評估及學習系統　供全港中學生免費使用

為幫助不同背景和能力的中學生學習英語，科大將開發人工智能英語評估及學習系統，並免費向全港中學生開放使用，以推動教育平等。科大誠邀全港中學為學生申請免費軟件帳戶。



該項目獲優質教育基金撥款逾三千萬資助，為期三年，免費向全港中學生開放使用。

科大於2025學習聯盟開幕典禮中宣布推出全港首創的大型教育科技項目，項目獲優質教育基金撥款逾三千萬資助，由科大語文教育中心、跨學科學院，以及香港教育科技業界翹楚Trumptech共同發起，旨在透過科技幫助不同背景和能力的中學生學習英語，同時讓每所參與學校的學生，都可獲得專業英語學習資源，促進教育公平。

為學生提供嶄新學習體驗

該課程專為中學生設計，項目團隊將結合人工智能和虛擬實境等科技，融合環球英語教育課程，設計一套名為「全球英語人工智能輔助虛擬實境學習系統」(Global Englishes AI-assisted Virtual Reality Learning System, GAVIS) 的系統，為學生帶來嶄新的學習體驗，使他們能靈活地在不同場合和面對不同對象時學習和運用英語。

系統亦使用人工智能技術，根據學生在特定情境中的英語表現，提供水平評估及具針對性的建議，並利用虛擬實境技術將學生置身於真實場景中，讓他們能通過實踐體驗式學習，增進對英語的理解與應用能力。

項目的首個階段將於本學年展開，並將參與中學進行試點測試，提供模擬香港中學文憑試的英語練習場景及相關課程。未來，項目將逐步拓展至其他常見的英語應用情景，例如大型英語考試，以及求學和求職面試，幫助學生在各種場合運用英語。

在優質教育基金的撥款支持下，科大將承擔包括人工智能使用成本在內的所有開支，並將該應用程式免費提供給全港中學生使用，確保他們在應考2025年文憑試英語科考試前，獲得平等的學習資源。

提升學生英語溝通能力

科大跨學科學院院長屈華民教授表示，通過與語言教育專家攜手合作並善用科技的力量，我們期望這一嶄新方法能裝備學生所需的英語交流能力，讓他們能夠應對瞬息萬變的世界。科大語文教育中心主任Melinda WHONG教授亦說，期望這個項目能為社會帶來裨益，讓所有學生都能獲得最佳機會提升英語溝通能力，在當今互聯互通的世界中脫穎而出。

除了開發人工智能學習系統，科大亦與香港太陽獅子會合作，推出為期六個月的「大學教學機會計劃」社區外展活動。透過該計劃，科大學生將參與服務學習活動，親身為本地社區的中學生提供支援與指導。