HPSHCC推資訊科技及數據分析新課程　培育跨行業數據專才

隨着人工智能（AI）趨勢重塑工作模式，AI自動化工具已能處理撰寫程式碼和整理資料等工作，數據分析人才更須融合資訊科技的技巧，尤其熟習AI的使用，以應對市場需求。香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院（HPSHCC）於新學年推出「資訊科技及數據分析高級文憑」課程，讓學生融合資訊科技與數據分析的能力，以緊貼行業發展，打好根基，在畢業後無論繼續升學還是就業都能有更好的發展。



現時各行業均愈來愈依賴數據分析，以輔助決策及提升營運效率，「資訊科技及數據分析高級文憑」旨在培養學生的數據分析能力。助理課程主任陳樂軒博士表示，學生在課程中將學習分析樣本數據，學習如何進行「數據驅動的決策」，如了解市場上哪些產品能吸引顧客，從而決定公司的發展方向或產品開發。

助理課程主任陳樂軒博士表示，學生在課程中將學習分析樣本數據，並學習如何進行由數據驅動決策。

陳樂軒續指，為了讓學生更易吸收課堂知識，課程設計採用理論與實踐並行的模式，透過安排大量體驗學習和練習，加深學生對課堂內容的理解與應用。導師們在教學時亦會增加互動性，配合貼近日常生活的模擬個案分析，「例如知道同學們對KOL很有興趣，我們就會給予他們一些模擬KOL的後台數據，讓他們模擬KOL的市場分析，透過這類練習讓同學應用學科知識。」

親身實習專業知識和操守

陳樂軒又指，課程要求同學畢業前須完成實習或畢業專題研習，以實踐所學，同學可按個人興趣及發展方向選擇完成哪個項目。通過行業相關實務項目，以及於資訊科技與數據分析領域的實習機會，學生將可掌握資訊科技與數據分析工具的實際應用，以增強其分析能力、批判性思維及解難技巧，使他們可以在多元情境中實踐數據驅動決策的能力。「同學可以去到一個實在的工作環境，在專業人士的指導下，學習在這個行業中需要什麼專業知識和操守。」學生可於不同行業的公司進行實習，如零售業及投資業等，親身體驗不同企業在其發展方向下，如何運用數據分析作出決策。例如在零售業中，店家可搜集顧客進入店鋪後最常停留的位置、他們視線會看哪裡比較多等數據，從而配合客戶喜好，擺放不同的商品，以追求穩定的客源；又例如投資上，也可以利用數據分析投資產品的增長幅度，以幫助銀行或金融機構的客戶制定投資策略，為客戶爭取更理想的回報。

更重要的是，課程會教導學生須負責任地使用數據，包括增強他們對數據私隱和安全的知識，讓他們了解如何保護個人私隱和機密資訊，以防資料外洩。自AI崛起後，企業或須面對黑客利用新興的AI攻擊手段，若數據安全不足，更有可能被盜取資料，不單可能引發消費者的私隱資料外洩，如其密碼、年齡、地址等；亦有可能洩漏企業的營運機密，如正籌備的新產品，被競爭對手利用。由此可見，除了數據的應用，數據安全對於數據處理來說亦是非常重要，學生們可透過課程，辨識潛在的安全漏洞，從而加強他們在數據安全方面的技能。

課程會教導學生須負責任地使用數據，包括增強他們對數據私隱和安全的知識。

理解AI才能駕馭AI

不少人或會擔心數據分析行業可能被AI取代。對於業界是否會出現「被AI搶飯碗」的憂慮，陳樂軒就表示，教導學生把正確的數據放入AI資料庫中，亦是課程的其中一個核心。「人在AI時代其實仍然擔任很重要的角色。因為你放錯誤訊息到AI中，AI也會給予一些錯誤的訊息」，正因如此，課程更著重訓練學生全面理解AI運作的相關知識，包括「AI周邊的東西」，如不同的電腦系統、電腦設備，讓學生理解究竟哪些東西會影響到AI的運作，以及如何有效地向AI提供提示詞（Prompt）或指令，才能令其得出正確的資訊和結果，這些都需要依靠人的判斷。

同時，課程包含Amazon Web Services（AWS）雲端運算平台的內容。HPSHCC作為AWS Academy的成員，可以讓學生學習與平台相關的知識，亦有機會免費考核AWS Certified Solutions Architect – Associate的專業資格。這個考試會考核學生在AWS平台上設計安全、可用性高、高效能且具成本效益的系統的能力，為學生未來就業增添競爭力。「AWS在業界中是一個認受性比較大的平台，較多不同的公司都會用到相關知識。我們相信持這個認證能幫助同學，在就業機會上有更好的發展。」

資訊科技及數據分析高級文憑課程學生會使用到的電腦室。

畢業生若想繼續升學，亦可報讀教資會（UGC）資助院校或其他本地大學的相關學士學位，包括計算機科學、人工智能、數據分析等。書院也會協助學生尋找非本地或海外的銜接課程，並盡力爭取學分豁免。

了解更多：資訊科技及數據分析高級文憑

(資料及相片由客戶提供)