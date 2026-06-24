HPSHCC推社區及基層醫療新課程　培訓社區健康推廣人才

隨着香港人口老化、慢性病越發普及，本港公共醫療所面對的壓力亦日益增加。為應對社會需求增加而帶來的挑戰，並緊貼香港政府推出的「基層醫療健康藍圖」，香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院（HPSHCC）於新學年推出「社區及基層醫療高級文憑」課程，為學生提供基層醫療或社區健康服務所需的專業知識和技能，望藉此強化基層醫療的普及程度，同時培訓支援社區健康推廣和慢性病預防的人才，以推動醫療系統轉型。



社區醫療機構實習 培養學生實務能力

課程以社區護理及疾病預防為核心，培養學生相關醫療知識與實務能力， 望藉此協助建立可持續發展的醫療系統。助理課程主任黃雪桃表示，課堂會採用理論與實踐並重的教學模式，學生不但能學到慢性疾病、人體結構與器官功能、基層醫療概念、解剖學、健康評估等基礎課程，亦會學習實用的溝通和健康推廣技巧，特別是加強預防疾病方面的知識，例如學習設計營養餐單。為了讓學生能在真實環境中實踐所學，課程設有為期三週的體驗式學習，學生可在多個社區醫療機構進行實習，包括社區藥房、非政府組織（NGOs）及基層醫療機構，讓他們更了解曾在課堂上學到的理論知識與技能。

黃雪桃表示，為了讓學生能在真實環境中學習，課程設有為期三週的體驗式學習，學生可在多個社區醫療機構進行實習。

學生在首一星期會跟隨基層醫療體系的專業人士，包括護士、營養師、藥劑師、物理治療師及職業治療師等，進行「影子學習」，觀察他們的日常工作和與病人溝通的方式。黃雪桃表示：「例如學生們在社區藥房看到配藥員發藥時，會提醒病人要在餐前服藥或餐後服藥，學生就可以思考為什麼配藥員有提醒的必要，再想到日後當自己擔任同樣的崗位時，能否同樣細心地指導病人。」在隨後兩星期，學生會到社福機構、地區康健中心及社區藥房等，針對特定群組進行社區健康推廣項目，由活動構思到實踐計劃，均由學生自己獨力完成。

多元就業選擇 拓闊醫護之路

被問及課程的出路，黃雪桃提到， 大多在傳統護理系等課程畢業的學生，都會首選在醫院工作；而這個新課程則更著重社區的實用性和多元化發展，望學生所學到的溝通和健康推廣技巧，不只限基層醫療範疇，更能朝其他方向發展。學生在完成課程後，可選擇繼續升讀護理學、公共衛生、健康科學、老年學或社會政策等相關課程；若希望就業的學生，亦可從事地區健康推廣員、病人助理或健康服務助理等。

模擬實境教學 了解基層需要

為加強學生的實務技能，書院設有多個專業教學設施及先進設備，包括復康技術實習室、保健產品教室及虛擬解剖台。除了基本的模擬醫院設施外，教室亦融入多元化場景，包括模擬藥房和家居及院舍環境。以模擬家居廁所為例，學生會接觸到不同長者安全輔助設備，了解家居安全設計的重要性，並掌握長者跌倒風險評估及預防措施等。此外，學生亦可透過虛擬解剖台，以互動方式學習人體結構，深入了解神經系統及骨骼組成。課程亦著重訓練學生在有限資源的情況下，例如僅有聽筒等簡單設備，為服務對象進行基本的初步篩查和健康評估等。

為讓學生學習人工智能（AI）在醫療領域的應用，並培養其批判性思考，課程亦設有資訊科技相關內容。黃雪桃指出，在AI日益普及下，醫護人員不僅需要掌握科技工具，更要具備分析及驗證AI生成數據和報告的能力。「我們希望幫助學生打好根基，因為AI都有出錯的時候，而發現和糾正這些錯誤的，就是人。」她舉例指出，不少病人習慣以AI工具記錄病況，但一旦輸入錯誤資料，便有可能導致分析結果與實際健康狀況大相徑庭。因此，醫護人員必須結合其專業知識和臨床判斷，評估病人提供的相關數據，到底是不是足夠客觀和可靠。

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(資料及相片由客戶提供)