HPSHCC推應用社會科學新課程　支援兒童及家庭福利發展

兒童及家庭福祉一直是社會發展的重要焦點，惟家庭結構及社會需要迅速轉變，即使政府推出「社區客廳計劃」及「在校課後託管服務計劃」等支援劏房住戶及有子女家庭的項目，部分家庭仍因資訊落差無法充分利用社會資源改善生活，更顯具備家庭及兒童福利專業知識的服務人才的重要性。香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院（HPSHCC）於新學年推出「應用社會科學副學士（家庭與兒童福利服務）」課程，讓學生得以掌握相關實務技能，裝備他們未來為有需要家庭及兒童提供支援。



課程主任楊誌康先生提到，新課程以社會科學為基礎，結合家庭和兒童福利的實務工作，不只為讓學生理解相關理論，更可掌握實際應用能力，與服務對象建立關係。導師將結合兒童和家庭兩個主要元素，在兒童層面，會教授學生從幼兒到小學階段的成長過程及發展需要，並在其中融入心理學或輔導元素，例如介紹遊戲為本的溝通方式，協助兒童表達想法；在家庭層面，則會探討不同的家長管教模式，以及雙職家庭日趨普及等家庭結構轉變，讓學生了解日後在工作上或須面對不同的家庭狀況。除了教授應對家庭的知識及技巧，亦望藉此培養學生的同理心和專業態度。

楊誌康先生提到，課程以社會科學為基礎，結合家庭和兒童福利的實務工作，不只為讓學生理解社福相關理論，更要掌握實際應用能力。

透過個案分析 理解業界需求

為了讓學生更深入了解家庭及兒童福利相關的服務發展和業界需要，課程將會結合理論與實務，或會透過個案分析及小組討論，甚至角色扮演等，讓學生從多元的觀點思考兒童的真實需要。楊先生舉例，講師會設計情景，讓學生可分別扮演兒童、治療師和觀察者作個案研習，讓學生藉此分析兒童的行為。「例如有些小朋友會出現霸凌或破壞行為，當學生從小朋友角度出發時，就能聯想到為什麼他們會有這樣的行為，會否是因為缺乏自信，而需要透過強勢行為來保護自己？」楊先生又提到，觀察者角色有助學生建立專業視角，透過分析治療師和兒童之間的溝通互動，理解如何應對不同工作情景。

新課程將結合理論與實務，學生可透過個案分析及小組角色扮演等，深入了解兒童和家庭的真實需要。

除了課堂的理論，接觸前線服務亦是學習中重要的一環。學生將獲安排參觀不同的社福機構，了解相關服務單位的運作，並與前線人員互動交流，加深了解社福界的工作環境。學生更有機會與前線社工或服務人員合作，在家庭服務中心或綜合服務中心等地方，籌辦親子活動或社區項目，體驗真實的社福界工作。

投身社福機構 支援家庭服務

課程適合有志投身社福界範疇的學生報讀，當學生完成課程後，可選擇在兒童服務、社區服務或家庭服務相關的政府部門、非牟利機構及綜合家庭服務中心等探索工作機會；希望繼續進修的畢業生，亦可升讀本地或海外大學與社會工作、心理學、輔導學等社會科學範疇相關的學士學位，繼續往社工或輔導專業發展。

楊誌康先生指，新課程適合有意投身社福界範疇的學生報讀，有助他們往社工或輔導專業發展。

了解更多：應用社會科學副學士（家庭與兒童福利服務）

（資料由客戶提供）