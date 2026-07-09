理大研發首個亞洲人糖尿病AI預測模型　可預測未來10年併發症風險

理工大學研究團隊成功研發香港首個專為亞洲人群設計的「糖尿病精準管理AI智能體──糖管家」及相關的疾病風險預測模型，研究成果已刊載於國際頂尖期刊npj Digital Medicine。系統利用人工智能和本地大型電子健康數據，可精準預測二型糖尿病患者在未來10年出現慢性腎病等併發症惡化的風險，協助醫護人員及患者及早介入、改善管理。



研究團隊已與醫管局新界西聯網及元朗地區康健中心合作，自七月上旬起招募新界西的糖尿病前期及二型糖尿病患者參與臨床研究，體驗個人化風險評估與健康管理建議。



由理大護理學院楊琳教授（右）領導的跨學科研究團隊，成功研發香港首個專為亞洲人群設計的「糖尿病精準管理 AI智能體──糖管家」及相關的疾病風險預測模型。

首個專為亞洲人設計的糖尿病AI系統

慢性腎病是二型糖尿病最嚴重且常見的併發症，早期症狀不明顯，惡化後恐導致尿毒症並需要洗腎。根據本港數據，年齡介乎65至84歲人士的糖尿病患病率高達19%。糖尿病及其併發症不但影響患者生活質素，也為家庭及公共醫療體系帶來沉重壓力。

不過現時大部份風險預測模型基於西方人數據，未必適用於亞洲人。理大護理學院楊琳教授團隊利用醫管局17年、涵蓋逾56萬名患者的數據，建立出準確度高達87.1%的亞洲人專屬模型，協助醫護人員更早做出診斷與跟進。

楊琳表示，本次招募本港病人協助研究，是智慧醫療走進社區的重要一步，未來團隊將整合影像及穿戴裝置數據以提升準確度，並計劃將技術拓展至心臟等其他慢性病範疇。

楊琳教授（左）表示，團隊將進一步整合影像及穿戴裝置數據，提升預測準確度。

開發AI Agent供醫護日常應用

除風險預測模型，研究團隊亦開發了AI Agent，作為「臨床接口」，將複雜的醫療資訊轉化為易懂語言，主要應用於四大場景：基層醫療篩查分流、專科精準轉介、康健中心 24 小時諮詢，以及患者日常健康管理。

為確保系統在臨床應用上的安全性，研究團隊特別加入「護士監督機制」，若偵測到異常警示時會自動通知註冊護士進一步跟進。

理大研究團隊與醫管局新界西聯網家庭醫學及基層醫療部，以及元朗地區康健中心展開合作，於七月上旬起招募新界西地區的糖尿病前期及二型糖尿病患者，參與 AI Agent 系統的臨床研究。

理大醫療及社會科學院院長岑浩強指出，這項技術將風險預測由醫院延伸至基層社區，有助精準分配醫療資源，推動醫療模式由「被動治療」邁向「主動預防」，長遠有望減輕本港慢性病帶來的醫療負擔。