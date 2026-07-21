浸大兩學者獲研資局榮膺獎項　研究大灣區熱島效應及人工智能安全

研究資助局今日（21日）公布 2026/27 年度「高級研究學者計劃」及「研究學者計劃」獲獎名單，表彰本港大專院校卓越學者的前瞻性研究成果。其中，浸會大學有兩位學者榮膺獎項，獲頒殊榮獲獎學者將於為期五年的資助期內，分別獲得約850萬元（高級研究學者）及560萬元（研究學者）的資助，全力推進人工智能、生物醫學、大灣區氣候環境及前沿數學等領域的開創性研究。



浸大地理系教授高蒙教授（右）及計算機科學系副教授韓波教授（左）分別獲得研究資助局2026/27年度「高級研究學者計劃」及「研究學者計劃」殊榮。

浸會大學地理系教授高蒙及計算機科學系副教授韓波，分別榮獲「高級研究學者計劃」及「研究學者計劃」殊榮，分別獲得逾850萬元及560萬元資助。他們將展開緩解大灣區的熱島效應，以及人工智能（AI）安全的開創性研究，致力透過創新研究為社會以至全球帶來正面的影響。

結合機器學習與生態方案 打造韌性亞熱帶城市

地理系教授高蒙獲冠予「研資局高級研究學者」名銜，他今年亦獲得「海外研究學者計劃」及「優配研究金」的資助。為應對大灣區的熱島效應及空氣污染，其研究項目利用大氣化學、城市氣候模擬及先進的科研技術，透過結合機器學習、生態工程方案，以及工程系統方案，制定一套以數據為本的發展藍圖，建立更健康和更具韌性的亞熱帶城市，望研究成果令香港、大灣區，乃至全球急速發展的亞熱帶地區受惠竟

首創「TERA框架」建構可信智能體

計算機科學系副教授韓波則獲冠予「研資局研究學者」名銜，並榮獲「優配研究金」的研究資助。其研究項目針對AI的推理能力、環境穩健性、互動安全性及長思路鏈效率這四大核心瓶頸，提出TERA框架 （Trustworthy and Efficient Reasoning Agents，即可信且高效的推理智能體），致力為醫療健康和自動化程式設計等重視安全的行業，建立更可信和有效率的基礎，以發展下一代AI系統。

浸大副校長呂愛平：兩項殊榮彰顯浸大科研實力

浸大副校長（研究及拓展）暨研究院院長呂愛平表示，兩項殊榮肯定了二人卓越的學術貢獻，同時，展現在環境可持續發展和前沿AI領域的科研實力，彰顯浸大為應對全球迫切挑戰提供創新方案的決心。他亦透露，浸大研究社群早前在優配研究金等計劃中，共有95個研究項目獲資助，創下紀錄，印證浸大研究實力及社會影響力顯著提升。

中文大學共6名學者獲頒「研資局高級研究學者」及「研資局研究學者」（中文大學）

中大共6位學者獲獎 副校岑美霞望拓展知識前沿

中文大學共6位學者獲獎，各有3人獲頒「研資局高級研究學者」及「研資局研究學者」名銜，涉及數學科學、商業理論、人工智能及生物醫學等範疇。中大副校長岑美霞教授表示衷心祝賀獲此殊榮的6位學者，指獲獎項目兼具前瞻性與影響力，肯定了他們卓越的學術成就，亦彰顯中大在多個領域的研究實力，期待學者們持續推動創新研究，拓展知識前沿。

三位獲頒「研資局高級研究學者」銜的中大學者包括：

．卓敏機械與自動化工程學教授廖維新研究項目：用於能量收集與吸收的拉脹（負泊松比）結構

．決策、營運與科技學系教授張曉泉研究項目：分布不確定性的理論和實證研究

．卓敏數學教授鄒軍研究項目：重構聲波逆散射問題中的移動非均勻介質的迭代樣本法和數學理論



三位獲頒「研資局研究學者」銜的中大學者包括：

．計算機科學與工程學系副教授竇琪研究項目：下一代手術機器人動態環境下複雜任務自主操作

．生物醫學工程學系副教授段麗婷研究項目：從靜態到可調控：應用於青光眼的環境光控基因治療平台

．決策、營運與科技學系副教授劉睿軒研究項目：深度生成模型與因果推論的融合



香港大學共3位傑出學者獲嘉許為香港研究資助局2026/27年度「高級研究學者」及「研究學者」，分別為戴麗心教授（左）、梁順林教授 （中）及 方絢萊教授（右）（香港大學）

港大3學者獲嘉許 展現跨學科前沿科研實力

香港大學共3位傑出學者獲嘉許為「高級研究學者」及「研究學者」，研究項目涵蓋多模態 AI 地理空間映射、突破性醫學科技生物打印，以及前沿黑洞天體物理學。

．社會科學學院地理學系系主任及講座教授梁順林研究「推動人工智能利用衛星及地理空間數據研究社會經濟時空變化」

．工程學院機械工程系光子學創新講座教授方絢萊研究「研發下一代生物打印仿真模型用於心腦血管疾病早期篩查與影像訓練」

．理學院物理學系副教授戴麗心研究「構建超愛丁頓吸積的統一理論：從早期宇宙黑洞到引力波事件電磁對應體」



研究項目：推動人工智能利用衛星及地理空間數據研究社會經濟時空變

港大副校長馬桂宜教授恭賀獲獎學者，並表示充分體現港大推動高影響力、跨學科創新的堅定決心。讓港大的科研團隊能不斷突破學術界限，進一步鞏固香港作為國際頂尖研究樞紐的地位。

香港城市大學兩位獲為計算學院計算機科學系侯軍輝教授（左）及計算學院數據科學系趙翔宇教授（右）（香港城市大學圖片）

城大2名學者獲嘉許 聚焦神經空間智慧與大語言模型安全

香港城市大學則有2位學者獲嘉許「研究學者」，分別為計算學院計算機科學系侯軍輝教授及計算學院數據科學系趙翔宇教授。侯軍輝教授的研究聚焦「神經空間運算」，旨在發展人工智能的空間與物理智慧，支援AI 教育、數位娛樂、遙距醫療及智慧城市的戰略發展，而趙翔宇教授則專注於大語言模型（LLM）智能體的可信度與安全性。

副校長（研究）梁美儀教授表示，體現城大培育青年研究人才的決心，將持續以尖端科研支持香港建設國際創新科技樞紐，期望在未來幾年見證這些研究帶來的變革性成果。