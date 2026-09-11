《跟著Theo去Sit堂》當主廚遇上導演：直擊電影 X 餐飲跨學科體驗

文：THEi高科院應科新賽道導航員Theo林知行

暑假尾聲，Theo我應邀去戲院湊熱鬧，參加了一場幾過癮的活動——【味蕾大暴走：當影壇導師遇上廚藝大師】。這不單是一場普通的優先場，而是正宗的「電影X餐飲」跨界玩嘢大匯聚。



THEi高科院師生早前參與【味蕾大暴走：當影壇導師遇上廚藝大師】電影欣賞活動。 （作者提供）

今次活動的主角是電影《廚師發辦》。戲裏男主角由始至終抱着對廚藝的一股傻勁，將靈魂和心思全倒進每一道菜裏，以Omakase形式，邊煮邊尋找真命天女。

戲內講初心，戲外一樣有洋蔥。原來這部作品幕後，默默凝聚了三位THEi高科院電影藝術及科技（榮譽）文學士課程首屆畢業生的心血。從後期製作、資料搜集到宣傳推廣，統統都有這班「大師兄」的足跡。活動當日，這班已經殺入業界的師兄重返現場同師弟師妹交流，這種「老鬼帶新血」的傳承畫面，絕對是應用科學大學（UAS）最貼地的寫照——讀書不只是坐冷板凳，而是畢業即入行，無縫接軌。

身兼課程導師的黃浩然導演當日親自與電影藝術及科技（榮譽）文學士以及廚藝及管理（榮譽）文學士的學生分享。黃導不單用前輩身分帶大家跳出課堂框框，更示範點樣用鏡頭語言去講好一把「食物的聲音」。一邊廂是電影人把人情味搬上大銀幕，另一邊廂是廚藝師生透過觀影偷師，成個場口既有視覺享受，又彷彿聞到陣陣香味。

THEi高科院電影藝術及科技（榮譽）文學士課程導師黃浩然導演。（作者提供）

人生如戲：撈埋嚟做，其實仲好玩

以前總覺得，讀電影就注定要日夜困在片場捱世界；讀廚藝就得一世對住個爐頭。但THEi高科院這次的跨學科聯乘，正正示範了甚麼叫「破格」：電影強大的敘事能力，可以幫餐飲品牌說故事、添深度；反過來，精緻的飲食美學，又為光影世界加添了質感。兩個看似不相幹的行業碰撞起來，火花隨時大到震。

THEi 高科院師生早前參與【味蕾大暴走：當影壇導師遇上廚藝大師】電影欣賞活動。（作者提供）

講到底，THEi高科院的實戰精神就是想告訴大家：在這個轉頭快過翻書的年代，學甚麼其實其次，最緊要練好「即戰力」。只要手橋夠靈活，每個人都能在不同的賽道上無縫切換，最終在自己的人生大戲裏，既做總導演，又兼任總主廚。

關於作者：



Theo 林知行



THEi高科院應科新賽道導航員。長期關注高等教育、創科趨勢與職場實戰。堅信傳統學位不是唯一答案，致力推動應用科學教育，在實戰賽道中定義自己的未來。

