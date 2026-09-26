VPET 職長UNLOCK｜以空調製冷技術　挑戰世界技能大賽

選擇合適嘅升學跑道，有助年輕人充分解鎖潛能！現正修讀青年學院職專文憑（屋宇裝備工程）課程嘅李永健（永健），憑住對空調製冷技術嘅熱情同專業實力，代表中國香港出戰2026年9月22日至27日喺上海舉行嘅世界技能大賽。



過去一年，永健多次參加不同交流同比賽，以賽促學。佢希望將交流所得嘅見聞，以及逐漸熟悉嘅國際標準應用喺日常工作，持續鑽研技能，為日後工作累積更多經驗。

按興趣選擇合適跑道 探索實務技能新天地

永健以前喺傳統中學讀書，期間發現自己更想學習一門紮實嘅手藝，掌握實際技能，為未來打好基礎。

咁啱當時有朋友對職專文憑（屋宇裝備工程）嘅課程有興趣，於是佢哋就一齊入讀青年學院。永健喺新環境中建立起自信，仲會同父母分享自己喺學校嘅點滴。

參加職學計劃學以致用 前輩分享成參賽契機

求學期間，佢參加咗VTC Earn & Learn職學計劃，喺機電工程署（機電署）擔任二級技術員。透過喺機電署嘅訓練同實習，佢將課堂上學到嘅空調製冷理論直接應用喺實際工作，進一步加深咗對相關原理嘅理解，亦同時提升咗專業技能。

喺機電署工作期間，永健聽到前輩分享過往世界技能大賽嘅經歷，開始認識呢項賽事。賽事匯聚來自世界各地嘅選手，畀大家同場切磋，仲有機會接觸更多唔同嘅專業知識同技術，令佢對呢個比賽產生濃厚興趣，視之為一個非常難得嘅體驗同學習機會。

將比賽所學帶返職場 嚴謹細節融入日常工作

永健將大賽嚴格嘅評分標準融入日常工作同訓練，展現對空調製冷技術精益求精嘅態度。

永健表示，平日工作主要聚焦喺空調系統嘅維修同保養，而世界技能大賽涉及嘅技術範疇就更加廣泛：選手需要由設計開始，經過組裝、管道接駁，親手完成一個小型製冷系統，令佢有機會全面接觸唔同嘅範疇同技術。

佢亦提到比賽評分標準非常嚴謹，例如喉管是否平直、喉管之間嘅喉碼同距離都有相應要求。不知不覺地，佢亦逐漸將呢啲標準融入日常工作之中，轉化為自己嘅專業習慣。

連場交流累積經驗 積極迎接世界技能大賽的挑戰

為咗喺世界技能大賽得到好成績，永健去到廣州、廣西同貴州等地進行交流培訓同比賽，有機會同全國前十名嘅選手互相學習。

今年四月同六月，佢分別參加咗廣州熱身賽同喺澳洲舉行嘅Global Skills Challenge。經過多次交流同實戰，佢認為自己嘅技藝同實力都有明顯進步。而喺世界技能大賽正式開始前，佢亦會再前往廣州，同國家隊選手一齊進行深度訓練，希望把握時間磨練技術，喺賽事中能發揮理想嘅表現。

過程中，永健同嚟自唔同地區嘅選手建立友誼。交流期間，除咗接觸到唔同地方嘅生活文化，佢亦了解到各地嘅空調製冷工作模式同技術規範，進一步擴闊專業視野。呢啲難得嘅經驗唔單止加深咗佢對專業技術嘅理解，亦令佢更加有自信。

尋找熱情所在 未來盼將經驗傳承

永健期望透過世界技能大賽同各地選手切磋交流，持續提升技藝，並將經驗傳承予師弟妹。

畢業之後，永健希望繼續留喺機電署工作，不斷提升自己嘅技能，並喺將來將課堂所學同比賽經驗分享畀師弟師妹，扶持佢哋一步步成長。

回顧自己由傳統中學轉讀職專課程，一路走到世界技能大賽舞台，永健想鼓勵現時正考慮升學方向嘅師弟師妹，最重要係搵到自己喜歡同有興趣嘅方向，再按照個人能力同性格，尋找適合自己嘅人生道路。當搵到目標，就要勇於向前同保持學習，唔好輕言放棄。

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呢個系列會先後同四位中國香港代表隊選手進行訪談，除咗制冷與空調（空調製冷）項目嘅永健，仲包括糖藝/西點製作（西點製作）、時裝技術（時裝科技），以及管道與制暖（管道及製暖）項目選手。佢哋將會分享從選擇修讀職專課程，到踏上世界技能大賽舞台嘅心路歷程，令大家更深入了解職專教育如何協助年輕人解鎖潛能，記得密切留意！

（資料由客戶提供）