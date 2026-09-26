VPET 職長UNLOCK｜由務實起步　少年踏上世界技能大賽之路

方澤係香港建造學院建造證書（水喉）嘅畢業生，佢成功獲選代表中國香港，出戰喺上海舉行嘅世界技能大賽管道與制暖（管道及製暖）項目。當初選擇修讀呢項課程，佢除咗考慮就業出路，亦期望透過職專教育發掘個人潛能，挑戰更高嘅發展舞台。由掌握基礎技術，到同世界各地選手切磋、競技，佢期望繼續累積更多技能同專業資格。



修讀建造學院課程 將所學應用於比賽

回想當初點解修讀呢個課程，方澤表示喺眾多學習選項之中，水喉課程比較容易上手，業界亦有不少發展機會。除咗就業方面嘅考慮，佢亦希望接觸多元嘅專業知識，藉此豐富個人閱歷，突破自我。

方澤指課堂上所學嘅內容同比賽項目有唔少相似之處，例如在學期間接觸過嘅卡管同焊接等技術。雖然比賽使用嘅彎管器有所不同，但操作技巧同精確計算嘅原理一致；而卡管技術就同樣需要運用機器輔助完成模組製作。喺課程累積嘅紮實功底，成為佢備戰世界技能大賽嘅重要根基。

韓國交流賽累積寶貴經驗 高強度訓練建立自信

方澤專注進行訓練，根據專家規劃的時間表積極備戰世界技能大賽。

參與國際賽事嘅成長路上，方澤亦經歷過磨練同調整。第一次前往韓國交流賽時，經驗尚淺嘅佢睇到自己仍有不少進步空間，就係呢次經歷，成為咗佢嘅推動力。隨後嘅高強度訓練，除咗技術有所提升，心理承受能力同自信心亦明顯增強。

訂立詳細訓練時間表 實戰吸收各地選手技巧

為出戰世界技能大賽，方澤做咗充分嘅準備。佢跟住專家規劃嘅詳細時間表，進行單項及大型模組訓練，亦藉住模擬賽事試題，深入了解比賽當中可能出現嘅模組。

佢亦留意到，部分國家或地區嘅選手擁有大約三至四年嘅訓練時間，累積咗比較豐富嘅參賽經驗。面對其他選手嘅優勢，佢更珍惜同場比拼嘅機會，喺實戰過程中汲取唔同選手嘅獨特技巧同心得，持續提升自我。

從學習蛻變成長 以專業牌照為目標

方澤期望未來能考取專業牌照，繼續發揮所長。

回顧入讀香港建造學院之後嘅轉變，方澤覺得自己無論係性格抑或能力都有所成長。喺日常工作中，佢經常需要同夥伴溝通、討論同互相協作，不知不覺鍛煉咗自己嘅表達能力同團隊協作能力。展望將來，佢希望可以考取專業牌照，繼續累積經驗，爭取更多元嘅發展機會。

職長UNLOCK：掌握「職」業資訊 發揮個人專「長」

VPET 職專教育一直以技能為本，著重職業導向嘅實戰學習，鼓勵學生按個人興趣同專長，及早解鎖專業知識、掌握實際技能，為未來職涯規劃做好準備。

想發掘更多升學同行業資訊，歡迎瀏覽職專教育網頁，搜尋心儀課程、了解資歷架構同埋各行各業嘅發展前景；亦可追蹤官方Facebook及Instagram專頁，緊貼最新嘅行業動態。

呢個系列會先後同四位中國香港代表隊選手進行訪談，除咗管道與制暖（管道及製暖）嘅方澤 ，仲包括糖藝/西點製作（西點製作） 、時裝技術（時裝科技） ，以及制冷與空調（空調製冷）項目選手。佢哋會分享從選擇修讀職專課程，到踏上世界技能大賽舞台嘅心路歷程，令大家更深入了解職專教育如何協助年輕人解鎖潛能，記得密切留意！

（資料由客戶提供）