VPET 職長UNLOCK｜軌道車輛技術項目選手摘銀　揚威世界技能大賽

上海2026年第48屆世界技能大賽圓滿結束。今屆中國香港代表團一共派出41位技能精英，出戰37個項目，最終贏得一面銀牌及14面優異獎章，獎項數目創歷屆新高。其中，香港專業教育學院（IVE）電腦及電子工程高級文憑課程畢業生鄧光大（Gordon）代表中國香港出戰軌道車輛技術項目，同8位來自世界各地嘅選手同場競技。佢最終奪得銀牌，仲獲頒中國香港代表團嘅最佳選手獎！



由乘客到鐵路技術人員 職專課程打好基礎

自細開始，Gordon無論平日返學定放假同朋友聚會，都經常搭港鐵，亦一直對香港龐大便捷嘅鐵路系統好有興趣。佢中學畢業之後，喺參與港鐵「見習鐵路技術人員計劃」嘅哥哥鼓勵下，決定投身其中，正式投入鐵路維修呢門專業。

喺計劃安排下，Gordon一邊喺公司擔任學徒，一邊喺IVE兼讀電腦及電子工程高級文憑課程。佢話，自己喺公司嘅電子工場負責有關信號系統嘅維護工作，需要理解鐵路設備電路板上各個電子元件嘅構造同運作原理，先可以進行針對性維修。而IVE課程所學嘅知識，加深咗佢對電路圖同電子零件嘅了解，亦幫助佢建立對電路邏輯嘅分析能力，為現時工作打好基礎。

一年半針對性訓練 不同部門累積經驗

Gordon專注訓練，為考驗全方位實力嘅軌道車輛技術項目做好準備。

為協助Gordon備戰第48屆世界技能大賽，公司培訓團隊為佢制定咗約一年半嘅培訓計劃，圍繞比賽四大項目進行針對性訓練，並安排專業導師悉心指導。

Gordon獲安排輪調至不同部門、車廠同工場，喺真實營運環境下，親身接觸不同型號嘅集電弓、列車車門同轉向架設備，累積各種維修嘅實戰經驗。當中，由於比賽指定嘅車門設計同韓國製列車相似，團隊特意安排佢去小蠔灣車廠培訓，深入了解車門嘅特性。

至於Gordon認為較具挑戰性嘅電路故障診斷，導師除咗安排佢去工場練習線路接駁，更設計唔同嘅故障情境畀佢進行模擬訓練，幫助佢掌握診斷技巧，提升處理效率。

除咗本地培訓，團隊亦安排Gordon多次到內地院校集訓。呢啲經驗既令佢提前熟悉比賽用嘅設備、工具同場景，更有機會同來自不同地方嘅年輕選手交流技術以及備戰心得，了解唔同地方嘅訓練模式，擴闊國際視野。

軌道車輛技術成正式比賽項目 考驗鐵路維修技術

今屆賽事首度將軌道車輛技術納入為正式比賽項目，選手需要喺指定時間內完成四大項目，包括檢查與維護車門系統、集電弓同轉向架，仲有故障檢測，全面考驗選手對鐵路車輛嘅綜合維修同應變能力。

Gordon曾經喺2024年代表中國香港參加喺法國里昂舉行嘅第47屆世界技能大賽，當時軌道車輛技術屬於展示項目。到今屆上海賽事，項目首度納入正式比賽項目，對選手嘅技術同臨場發揮能力有嚴格要求。Gordon作為專業技術人員，面對呢場極具挑戰嘅國際賽事，唔單止冇退縮，更提醒自己全力以赴。

面對時限考驗 調整策略全力以赴

Gordon俯身仔細檢視複雜機械結構及進行故障診斷。

比賽分三日進行，Gordon坦言比賽期間需要完成嘅工作內容比預期多。喺第一日進行集電弓檢查同維護項目時，由於時間非常緊迫，佢趕唔切完成所有工序。面對呢個考驗，Gordon即時調整心態同節奏，回想返過往嘅經驗同備戰策略。佢明白比起執著於解決單一工序，更重要嘅係整體時間管理，妥善分配時間去爭取最高分數。

另外，電路分析與接駁亦係比賽嘅關鍵環節之一，非常考驗選手嘅臨場判斷力。要確保電路正常運作外，評審亦會按電路接駁嘅整齊度同品質評分，所以選手要喺兼顧品質同時間，在兩者之間取得平衡。由於Gordon一早已經喺培訓時針對呢個情況諗好策略，令佢喺比賽時拿捏好時間同節奏。

去到第三日比賽，Gordon話由於當時已經消耗咗唔少體力，所以覺得有啲壓力。不過，佢不斷激勵自己要堅持到底，專注做好每一個項目，不留遺憾。佢最終喺第三日追返唔少分數，成功為中國香港贏得一面寶貴嘅銀牌。

國際賽事肯定實力 繼續精進技術

世界技能大賽規定每位選手只有一次參賽機會。 Gordon話好慶幸自己能夠代表中國香港踏上世界舞台，並取得佳績，證明自己過往投入嘅時間同心血並冇白費。今次同世界各地嘅年輕選手同場較量，見識到各地鐵路系統嘅最新發展，令佢信念更堅定，喺鐵路專業繼續前行，同精進技術。

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