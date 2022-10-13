職訓局與NVIDIA設元宇宙創新中心　辦人工智能等科技工作坊

職業訓練局（VTC）資訊科技學科的課程為加強元宇宙的元素，與人工智能及電腦圖像科技機構NVIDIA Corporation合作，VTC將採用NVIDIA的軟件及開發平台，讓學生體驗元宇宙的開發流程，明年設立全新的「元宇宙創新中心」，以及成為NVIDIA的認證中心，開辦人工智能（AI）、虛擬實境及三維圖像處理等元宇宙相關科技的工作坊，推廣元宇宙科技，培育科技人才。



VTC公布，明年將在IVE沙田院校設立全新的「元宇宙創新中心」，培育元宇宙技術的專業人才，中心將引入混合實境（XR）、虛擬實境（VR）、人工智能技術及機器人等的教學設施，為學生及業界提供整合元宇宙技術及創新平台，以滿足行業對創新科技的龐大人力需求。

職訓局資訊科技學科的課程早已加入元宇宙發展的核心元素，包括多媒體、虛擬實境及互動創作高級文憑等課程，為數碼未來培育新世代創科專才。其中IVE多媒體、虛擬實境及互動創作高級文憑畢業生盧永豪，早前以保育本地獨有的風俗文化為題，應用元宇宙科技，開發出一套沉浸式體驗軟件，重現大埔林村許願樹及銅鑼灣鵝頸橋底「打小人」的場景，用家只要戴上VR眼鏡，即可了解有關傳統活動的背景起源和歷史意義，更可以嘗試拋寶牒、觀看「打小人」的過程，仿如置身其中。盧永豪稱，他和同學花了不少時間進行資料搜集以及程式除錯，希望善用創新科技保存及傳承香港的特色傳統文化。

VTC與NVIDIA Corporation早前簽訂合作協議，VTC執行幹事唐智強在簽署儀式上致辭，指VTC為應對行業對人才的持續需求，進一步加強課程中的數碼、跨學科和與業界協作等元素，以新知識和技能積極裝備學生，而今次與NVIDIA合作，應用元宇宙及相關技術來加強數碼教學，豐富學生學習體驗，提升VTC畢業生日後在行業的發展優勢。

NVIDIA高級總監及人工智能科技中心主管施忠偉亦相信，在是次合作下，雙方可為香港甚至全球開發更多有關人工智能、機械人及元宇宙的應用項目。