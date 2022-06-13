VTC40周年　林鄭讚對各行業有所貢獻：深信下屆政府會繼續支持

職業訓練局（VTC）40周年暨傑出校友頒獎典禮今日（13日）舉行，共向14位的校友頒發獎項，以表揚他們的貢獻。主禮嘉賓特首林鄭月娥致辭時提到VTC 40多年來都致力培育優秀人才，是香港最大職業專才教育機構，對各行各業有所貢獻，又深信下屆政府亦會繼續支持VTC發展。



+ 1

職業訓練局（VTC）40周年暨傑出校友頒獎典禮今日（13日）舉行，主禮嘉賓特首林鄭月娥致辭時提到VTC自1982年成立以來，一直致力培育優秀人才，是香港最大職業專才教育機構。林鄭月娥又認為VTC所培育的專才對各行各業特別是資訊科技市上有所貢獻，而學員亦可藉職專課程學習實用技能裝備自己。林鄭月娥深信下屆政府亦會繼續支持VTC發展。

傑出校友獎得獎者包括運輸及房屋局總助理秘書長陳嘉敏

典禮期間，林鄭月娥向14位得獎者頒發VTC40周年傑出校友獎，得獎者當中包括了運輸及房屋局總助理秘書長陳嘉敏及中華基督教會屯門堂幼稚園校長陳安欣等，以表揚她們在其專業領域取等卓越成就，並對行業有重要貢獻。

典禮後，林鄭月娥與其他嘉賓參觀IVE（柴灣）新教學設施及VTC師生的應用研發項目，當中包括由工程學科師生設計的「自動光伏追日系統」，可自動隨太陽光源調整角度，以推動各類型電器。其後未有回應記者提問便離開。