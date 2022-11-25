VTC學生創作COVID上河圖　以圖像展現不同社群於疫情下的生活百態

由職訓局主辦的全港最大型的職專教育博覽「新世代 新技能」將於下月9至11日於會議展覽中心舉行。職訓局率先展示5項由VTC講師與學生研發的作品，其中一項作品「COVID 上河圖」以新冠疫情為主題，旨在展現市民於疫情下的生活百態。



「COVID 上河圖」主要由HKDI建築、室內及產品設計學系系主任陳光耀和HKDI室內設計高級文憑畢業生陳煒軒研發，概念參照中國名畫「清明上河圖」，透過圖像形式展示研究團隊於早前分析受感染人士的相關數據，例如受感染及死亡的年齡範圍等，以及合共五波疫情下的重大事件，包括限聚令、隔離令、以及在家工作等安排。

研究團隊在分析受感染人士的相關數據時，留意到通常負責照顧長者的中年人士的感染率較高，一旦中年人士確診，就有機會令長者失去照顧，甚至被孤立。團隊因此也想透過展現相關數據，讓市民反思如何協助長者在孤立無援的情況下適應因重大事件而引致的新常態，例如因隔離令被逼困家中等。

HKDI室內設計高級文憑畢業生陳煒軒表示，除了想讓大眾回顧過去三年疫情下發生的人與事，還想藉着是次機會引起大眾對社會上不同階層人士的關注，特別是向支援不足的長者伸出援手，改善他們的生活，促進城市跨代共融發展，建立更美好的福祉。

其餘4項作品分別是以「太空漫遊」為主題的沉浸式體驗館、沉浸式洞穴系統遊戲「Meta 4D Dome Robot」、小型無人駕駛模型車系統「i-Formula」，以及多功能雙面背心與磁吸花邊牛角袖，可見作品並不局限於科技範疇上，還涉及時裝設計方面。

博覽除了展示專題作品外，還會有技能示範和體驗、業界分享會，以及時裝表演環節，藉以鼓勵社會各界探索職專教育的價值。