港大學者研納米機械人令材料具備智能決策　盼用於精準治療癌症

有沒有想過血細胞大小的納米機械人能具備智能，進入人體治療不同疾病？港大理學院化學系副教授唐晉堯及其團隊，已成功研發出納米機械人，近期更參考蜜蜂群的通訊模式，研發出讓納米機械人透過化學通信作用而具備智能，甚至能作出決策。



唐晉堯表示，下一步希望將納米機械人與物料結合，發展出新型「智慧材料」應用於生物醫學和建築材料，現時已開始與牙醫合作進行臨床實驗，想透過納米機械人進入牙齒深處清除細菌，以根治蛀牙問題，期望5年後能作臨床應用，例如利用納米機械人精準地把注射藥物到惡性腫瘤治療癌症，並憑研究獲頒「裘槎優秀科研者獎2022」。



在大自然世界，不少群居動物都會作集體決定，例如蜜蜂選擇築巢地點時，蜂群會透過身體振動凝聚共識，利用集體智慧做出最佳選擇。唐晉堯表示，因此參考蜜蜂的決策模式，研發出研納米機械人集群系統，讓納米機械人群具備智能可作集體決策，並希望將之與物料結合成為「智慧材料」。

他舉例，將納米機械人改良後有望用於治療癌症，例如希望將它們注入人體分辨惡性及良性腫瘤，並精準地把藥物直接送到惡性腫瘤作治療，盡可能減低藥物所帶來的副作用，減低患者不適。而建築材料也是另一應用範疇，例如將納米機械人與油漆混合，由納米機械人按牆外氣溫吸收或釋放熱力以調節溫度，達至冬暖夏涼的效果。

他透露，其團隊近期開始與牙醫合作臨床實驗，希望透過納米機械人進入牙齒深處清除細菌，以根治蛀牙問題，因為口腔是比較簡單的器官系統，藉以了解納米機械人是否真的可以達到治療效果。

談及研究的困難和挑戰時，唐晉堯指將納米機械人注入人體涉及安全問題，需要更長時間進行研究，期望在5年內能將之應用於生物醫學上，同時認為本港是一個多元及包容的城市，大眾都容易接受新穎研究，但本地對於此類型研究的投入度並不大，因此他希望本地學者能積極發展各項新興研究。