初中生參與港大牙醫學院癌症研究　疫下在家體驗醫學圖像分析

設有生物科技常規課程的美孚保良局唐乃勤初中書院10名學生今年參與港大癌症研究，體驗圖像分析過程。負責帶領學生的生物科技講師陳嘉儀博士表示，中學生也有能力參與研究，疫情下更發現研究不限於實驗室，學生可透過電腦收集數據，打破對大學研究的固有印象。



研究項目為香港大學牙醫學院「人工智能醫學圖像分析：應對口腔癌預後預測的挑戰」，學生利用電腦軟件量度圖像上纖維的長度和捲曲度，數據再交由大學分析特徵。

大學研究人員將病歷學樣本製成圖像，標示需量度數據的纖維位置，交由學生收集數據。（郭曉晴攝）

整個研究需分析約200張圖像，大學研究人員根據複雜程度揀選一半圖像予學生參與，並事前製作指引教材和入校培訓，向學生講授統計學分析方法，以及相關數學知識，讓學生明白所收集數據的用途。

大學研究走入中學校園交流 冀發掘學生對科學興趣

陳嘉儀表示，過往很多人不相信中學生有能力參與研究，但機緣巧合下在一次學生參觀港大實驗室活動時，教授與學生傾談間發現學生對科研有認識，更有自己的想法，促成今次合作。

負責研究項目的港大牙醫學院口腔醫學臨床副教授鄭立武醫生則表示，近年大學愈來愈重視知識交流，希望不只在大學教學和研究，而是走到社區交流，讓年輕人有機會開眼界，發掘對科學的興趣。

合作計劃由今年3、4月提出，現時已完成第一階段培訓。（郭曉晴攝）

愛打機學生善用電腦技能 暑假在家參與研究

陳嘉儀又指，今次活動打破學生對研究就只是在實驗室做實驗的固有印象，發現原來可用電腦做分析，自己留在家中亦做到。另外，她發現很多喜歡電腦遊戲的學生觀察力強，表現出色。學生有機會將興趣轉換，花時間在研究上，笑指喜歡電腦遊戲也不是壞事。

中四學生樊道銘上學年是參與研究成員之一，他表示自己一向對醫學有興趣，認為今次經驗可開眼界，擴闊對醫學不同範疇的認識。他又指，自己熟悉電腦應用，較易掌握到做法，能夠在暑假期間完成任務。

樊道銘表示，過往對科學的興趣不大，但透過計劃了解到科研有很多方面，大開眼界。（郭曉晴攝）

保良局唐乃勤初中書院自2019至2020學年將生物科技納入常規課程，並成立研究校隊。理工科系主任關兆明助理副校長指，學校期望大部分學生都有機會接觸到生物科技，培養學生的數學、分析、探究等能力。現時學校正培訓新一批研究隊成員，預計有逾500名學生參與工作坊，並從中甄選有興趣和表現良好的學生，繼續參與研究，未來亦將參與港大醫學院「生物技術研究抗癌藥」實驗。