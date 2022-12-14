恒大學生作品展籲不斷探素　彭韻僖：堅守向大眾傳遞真實資訊

香港恒生大學傳播學院舉辦的第三屆學生作品展在上周三(7日)開幕，香港報業評議會主席彭韻僖出席作品展開幕典禮時指出，虛假消息難免削弱公眾對市場信心，當局可以透過法例監管不當行為，但法例訂明的違法行為只是一個最低標準，更重要是市民大眾要懂得分辨資訊真確。她鼓勵傳理學生要運用他們所學的商業傳播知識，堅守向大眾傳遞資訊的真實。



恒大傳播學院舉辦第三屆學生作品展，主題為「激流夢者」（We Strive, We Care, We Create）。(恆大提供照片)

恒大傳播學院第三屆學生作品展主題為「激流夢者」（We Strive, We Care, We Create），院方表示，展示作品反映學生對社會發展以及商業議題的關心。

彭韻僖以主禮嘉賓身份出席作品展開幕典禮。她指出現今訊息流傳更廣更快，虛假消息難免削弱公眾對市場信心，當局可以透過法例監管不當行為，但法例訂明的違法行為只是一個最低標準，更重要是市民大眾要懂得分辨資訊真確。她特別鼓勵傳播學院的學生，運用他們所學的商業傳播知識，堅守向大眾傳遞資訊的真實，亦主動減少失實資訊的流傳。

恒生大學校長何順文教授（左）、報業評議會主席彭韻僖（中），以及傳播學院院長曹虹教授（右)，一同為學生作品展揭幕。(恒大提供照片)

恒大傳播學院院長曹虹教授表示，這次作品展集結傳播學院「新聞及傳播」與「融合媒體及傳播科技」兩個學士課程的實務課程學習成果。她表示，雖然疫情關係，學生和指導老師在製作這些作品時會有困難，但這次作品展仍不畏逆境勇敢完成；同時令公眾了解「傳播」在社會化過程扮演極為重要角色，將社會各個領域彼此串連，形成一個共融共通世界，增加族群之間的了解與包容。

她又指出，很多人誤解畢業於傳播學院，出路只限於傳媒工作，但其實學生出路選擇範圍很廣，可以在商界、政府及不同領域從事商業傳播、企業傳訊以及傳播科技的工作。

一連八日作品展，已有超過三百名中學生及各界人士踴躍到場參觀及交流。(恆大提供照片)

恒大校長何順文出席作品展時表示，學生作品既展現現實，亦體現青年人的想像力和創造力，更重要是，作品展令學生在課堂上吸收的理論知識得到有效實踐，而且作品緊扣社會動向、商業以及企業發展，正是恒大多年來「博雅+專業」辦學理念的展現。他認為疫情下新經濟以新媒體平台進行業務發展以及推廣，已經成為全球大趨勢。

傳播學院第三屆學生作品展於上周三開始(7日)在恒大利國偉教學大樓地下舉行，一連八日的展覽將在明日(14日)完結。