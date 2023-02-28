陳祖澤獲委科大副監督　廖長城接任顧委會主席　沈向洋掌校董會

行政長官李家超以科技大學監督的身分，委任科大顧問委員會主席陳祖澤出任科大副監督，而科大校董會主席廖長城則會接替陳的職務，任期由下周一（3月6日）起生效。



教育局指，陳祖澤在2002年至2008年出任科大校董會主席，及後擔任科大顧問委員會主席至今，於過去二十多年領導科大的發展，貢獻良多。經監督授權後，副監督將履行部分原來賦予監督的責任及權力，包括主持學位頒授典禮。

李家超同時委任廖長城接替科大校董會主席一職，任期同樣由下周一起生效，為期3年。當局指，廖長城自2015年起擔任科大校董會主席，並將於下周日（3月5日）任期屆滿卸任。

沈向洋出任校董會主席

至於科大校董會主席，李家超則已委任粵港澳大灣區數字經濟研究院的創院理事長沈向洋出任，任期由下周一起生效，為期3年。

+ 1

李家超同時委任前行政署長蔡潔如、富豪酒店集團副主席兼董事總經理羅寶文，以及中美國際集團主席兼行政總裁文肇偉為科大校董會成員，任期3年。蔡潔如的任期將由4月1日起生效，羅寶文及文肇偉的任期則由8月1日起生效。

委蔡潔如、羅寶文、文肇偉為校董會成員

教育局局長蔡若蓮向即將卸任科大校董會主席的廖長城致謝，指對方積極推動科大的策略發展及提升管治水平，香港科技大學（廣州）去年9月順利啓用，大讚對方居功至偉，深信廖將會帶領科大顧問委員會，提供寶貴的意見以促進科大的發展。

她又指，沈向洋是傑出的電腦科學家和商業領袖，致力於人工智能的研究和發展，在國際人工智能實際應用的領域執牛耳，深信沈能憑藉其在科研領域，尤其在產學研合作和成果轉化的卓越成就及豐富經驗，以及在亞太地區和國際間的廣泛人際網絡，帶領科大在創科發展、研究成果商業化和國際交流與合作等方面再下一城。