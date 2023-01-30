八大教員上學年離職率7.4%創25年新高　城大走77人　科大人數翻倍

本港教師離職潮蔓延至大專學界，據大學教育資助委員會最新統計，八間資助大學在2021/22學年共361名教學人員離職，離職率飆至7.4%，為回歸前的1996/97學年以來最高，創下25年新高。其中嶺大有16人離職，離職率達11.6%，為八大最高；實際離職人數最多為城大，有77人，離職率亦有9.8%；科大離職人數則按年增加逾一倍至56人，離職率由4.5%飆至10%。



八大上學年361教員離職 僅次於回歸前

根據教資會最新統計，2021/22學年八大合共有361名教職人員離職，佔整體比率達到7.4%，按年增加1.6個百分點，離職人數亦按年增加84人。上學期離職率亦是自1996/97學年、即25年以來新高，當年正值回歸前移民潮，離職率達9.0%，總離職人數為414人。

嶺大離職率11.6%人數少 城大77人佔一成

八大之中，以嶺南大學離職率最高，達到11.6%，但該校因教學人員較少，實際離職人數為16人，是八大中最少。最多人離職的院校為城大，上學期有77人離職，離職率達9.8%；其次為理大64人、7.4%，以及科大56人，離職率約10%。

科大離職人數及離職率翻倍

對比去年情況，多間大學今年離職率見增幅，其中科大增幅最多，由2020/21學年僅4.5%，增加5.5個百分點至2021/22學年的10%，實際離職人數亦有2020/21學年的24人，翻倍至上學年56人。至於中大亦由4.4%增至6%；理大由5.9%增至7.4%。

城大：積極招聘世界級教員

城大回應指，城大是香港各大學中，積極聘任世界級教員最成功的大學，據多方資料，城大教員論文人均引用率是全港最高的，校方會繼續以最嚴格的標準，積極招聘更多世界級的教員。

科大：部份轉職廣州科大任教

對於科大離職教學人員急增，科大回應指一直積極延攬人才，每年大學亦同時有教員因完成合約、年屆退休年齡或個人考慮等各項因素而離職，整體而言，過去5個學年新入職教員的數目較離職的為多。該校稱隨港科大（廣州）於2022年9月開幕，部份科大清水灣校園的教員於2021/22學年離職並加入港科大（廣州），科大亦已進一步推出多項措施，包括更具彈性的退休政策等，以吸引和挽留人才。

嶺大：不影響教學

嶺大則表示，大學聘任的教職員來自世界各地，每年均有正常的人才流動，如退休、約滿離任或轉任大學其他職位等，大學亦會招聘合適人才替補空缺，不會影響教與學活動。

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港大：入職遠高於離職

港大指，過去數年入職學術人員數目，一直遠高於離職的人員，學術人員離職有不同原因，包括退休、中止合約或約滿離任及辭職等，會繼續全球從不同學術領域，尤其是一些新興具科研發展潛力的範疇，招聘深具學術聲望的學者和富學術和研究潛力的年輕學者加入港大，提升大學在教學和研究各方面的實力。

中大：優化職員發展計劃

中大則稱，人才吸納與培育是《中大2025》的重點發展範疇之一，大學會進一步優化「職員發展計劃」，以及建立多元共融校園，豐富學術環境和校園生活等，挽留人才。

教大：不時檢視人力資源

教大指去每年皆錄得教職員因不同理由離職，會不時檢視人力資源策略，持續招募適合人才填補空缺，以配合大學的教研需要。

浸大：離任原因各異

浸大則稱，一直均有教學人員因退休、轉職或其他個人原因而離任，每年的離任人數會因實際情況有所差異，校方有完善的人事機制處理教職員的離任、聘任和升遷。