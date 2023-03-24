華為香港偕嶺大合作成立ICT學院　培育創科人才

華為香港與嶺南大學宣布合作成立ICT學院，加强學術合作交流及人才培育，嶺大將依據學校專業建設和人才培養需求，結合華為認證技術標準、專業課程體系、人才培養配套服務，共同制定基於雲計算、大數據、AI的人才培養計畫，構建產學研協同創新平台，推動香港創科發展。華為未來將與嶺大繼續合作，發揮雙方所長，華為希望通過舉辦ICT賽事、企業實訓等活動，持續為香港青年提供多元化的研習和實踐機會，培育更多人才投身創科行列，協助香港打造創科生態鏈。



華為香港企業合作夥伴發展部總經理丁娟（右）與嶺大副校長莫家豪教授（左）共同宣布成立ICT學院。（嶺大提供圖片）

華為香港企業合作夥伴發展部總經理丁娟表示，學院持續培養人才，目前已在本港開設4間院校，過去兩年內培訓逾1500名學生，華為今次向嶺大全校教職員及學生提供一系列華為ICT產品及服務課程訓練，為了配合嶺大策略發展計劃，華為亦將協助嶺大升級智慧教室，建設多元化智慧教學環境及全光校園，通過線上線下融合教學、遠程互動直播等方式，提升整體教學體驗和效率。

嶺大協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬亦指，很高興見證嶺大與華為再展開合作，嶺大將發揮學術研究優勢，以及與區域和全球合作的聯繫，結合華為在ICT行業積累的經驗，共同培養人才，雙方亦將展開更多研究項目。