都大研究發現中藥丹參有效減低治癌西藥副作用　促進治癌成效

都會大學研究發現傳統中藥丹參中的一種成分，能有助減低一種治癌藥物誘發高血壓的副作用，從而提升治療效果。研究團隊現正進一步研究丹參的最佳提取物及與抗癌西藥同時服用效果，為癌症病人對抗西藥副作用帶來曙光。

西藥「貝伐珠單抗」（Bevacizumab）是治療大腸癌或肺癌藥物，透過抑制血管新生而產生抗癌作用，常見副作用是誘發高血壓。現時雖有藥物可針對「貝伐珠單抗」誘發的高血壓，卻同時會抑制其抗血管新生作用，減低治癌成效，醫學界因此一直未有就治療「貝伐珠單抗」誘發的高血壓制訂以實證為基礎的指引。

由都大科技學院應用科學系助理教授及生物醫學與生物科技課程主任黃詩韻領導的一項最新研究發現，丹參的活躍成分丹參素能降低血壓，同時不會影響「貝伐珠單抗」的治療成效。

臨床上，丹參經常獲中醫用於治療心血管疾病，最近丹參的水溶性萃取物更被發現具有與西藥「貝伐珠單抗」相近的特性，可抑制血管新生，能促進治癌成效。研究團隊繼而發現以不同方法萃取的丹參成分對癌症有不同的治療效果，如以煎煮手法萃取丹參素、水溶性萃取方法或以溶劑提取等方法，對降低血壓的成效不一。

研究在研究資助局最新一輪「本地自資學位界別競逐研究資助計劃」中取得逾130萬港元資助，現時黃詩韻正致力於研究出最佳的丹參提取物，以及結合丹參與西藥的療法的效果，預期這項研究將大大改善抗癌藥物「貝伐珠單抗」的應用。