都大學生義工偕視障運動員組隊　口述影像提示方向挑戰飛鏢賽

撰文：裴英才
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擲飛鏢想百發百中，良好眼界和專注力不可或缺，如果有好幫手，視障人士都可以成為飛鏢高手。都會大學學生事務處和香港盲人體育總會首次合辦「傷健共融飛鏢大賽2023」，日前在都大校園舉行，20位都大學生義工和30名視障運動員組隊，由義工成為視障運動員的「同行者」，以口述影像提示他們投擲飛鏢的方向，齊心協力挑戰飛鏢大賽，是次活動讓學生體會視障人士的需要，以及在日常生活中面對的困難，並提供支持和鼓勵，實踐為善最樂的精神。

20位都大學生義工和30名視障運動員組隊，由義工成為視障運動員的「同行者」，以口述影像提示他們投擲飛鏢的方向。（都大提供圖片）

人文社會科學院四年級學生梁可宜表示，擔任這次比賽義工非常有意義，令她有很大得著，除了對視障運動員和視障人士有更深的了解之外，她亦透過互動與他們建立友誼，「可能大家會以為有健全視力，看到紅心的位置就容易射中。不過，在落場嘗試之後，發現自己未必如視障運動員厲害，他們需要的是我們給予多些鼓勵和信心。」

護理及健康學院一年級潘卓祺很佩服視障運動員的勇氣和決心，「在旁協助視障運動員的時候，感到他們除了相信自己之外，亦完全信任我（潘卓祺），在往前走的途中毫不畏懼。我希望自己都能像他們般勇敢。」

這次是香港盲人體育總會首度與大學合辦飛鏢比賽，亦是都大學生事務處首次與非政府機構合作，以視障人士為對象舉辦的體育服務學習活動。

飛鏢大賽為一眾視障運動員留下美好回憶，與都大同學於比賽中緊密合作讓他們彼此建立珍貴的友誼。（都大提供圖片）

參與比賽的視障人士來自學生事務處的服務學習活動「瞳．理．行―視障人士運動支援服務」，這項目旨在鼓勵視障人士多做運動，以及學生透過從旁協助視障人士進行體能活動，成為他們在運動過程中的開路者，從而幫助他們提升自信。

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