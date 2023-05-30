ESG人才需求增　港大環境科學理學士就業率100%　平均月入1.7萬

氣候變化問題日益加劇，全球企業關注環境、社會及管治（ESG）發展，港大理學院先後推出理學士課程（環境科學主修）及理學士及法學士雙學位課程，以應對行業對ESG專才需求的增加。學院指，環境科學主修課程於2009年開辦，去年有24人主修畢業，校方形容就業前景不錯，就業率達100%，平均每月薪酬是1.7萬元。



港大理學院先後推出理學士課程（環境科學主修）及理學士及法學士雙學位課程。（馬煒傑攝）

港大理學院副院長Timothy Bonebrake指，私人企業以至政府近年均追求可持續發展，對ESG人才需求增加，工作機遇愈來愈多。他指，有人力資源機構早前發表本港2023年第二季就業展望調查，ESG人才是本港五大短缺的人手之一。

港大理學院採取統一收生，第二年再選擇主修課程。理學院於2009年推出環境科學主修，課程結合生物和物理科學、經濟學和政策。校方指，課程獲香港環境專會（HKIQEP）認證。學院指，環境科學主修課程於2009年開辦，去年有24人主修畢業，Timothy形容就業前景不錯，就業率達100%，過往的調查亦顯示畢業生的平均每月薪酬是1.7萬元。

Bonebrake形容環境科學主修的就業前景不錯，就業率達100%，過往的調查亦顯示畢業生的平均每月薪酬是1.7萬元。（馬煒傑攝）

去年推理學士及法學士雙學位 20個名額12人修讀

至於理學士及法學士（雙學位課程）則於2022學年推出，屬五年制課程。Timothy認為，創科是本港發展重點之一，對知識產權及AI專才需求增，課程旨在讓科學專家了解研究和法明相關的繁複法律程序。根據大學聯招，首年學士學額有20個，2022年有26人選擇將課程置於Band A，首輪聯招結果公布後有12人修讀。

馬禕男指修讀理學士及法學士課程課業量比一般學生多，需要做好時間管理，亦要適應科學和法學截然不同的教法。（馬煒傑攝）

雙學位學生 ：課業量繁重 須適應跨學科不同教法

港大理學士及法學士課程一年級生馬禕男表示，修讀這一科最大的挑戰是文科及理科都要有一定水平，課業量比一般學生多，需要做好時間管理，亦要適應科學和法學截然不同的教法。不過，他相信跨學科課程能增加競爭力，對其未來從事律師行業有裨益。

另一位環境科學主修四年級生張剛維表示，修讀期間曾率領港大學生代表團參加聯合國氣候變化大會，在官方談判中制定政策建議，又曾前往南極的氣候變化遠征。他指，修讀該科有不少國際交流機會，實踐以人為本的方法，制定氣候政策和解決方案。