康樂體育專才未來炙手可熱　擴展就業多元出路

香港運動員近年屢創佳績，本地體育盛事浪接浪，對專業體育管理人才需求急增。熱愛運動的謝卓言（Sherman）和盧泓芳（Cecilia）為了日後投身體育管理專業，文憑試後入讀香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院（HPSHCC），分別修讀「體育及康樂管理高級文憑」和「運動教練學及運動表現高級文憑」。二人畢業後更成功銜接升讀本地大學同類課程，為未來事業做好準備。



香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院體育及康樂管理高級文憑課程畢業生謝卓言Sherman（左）及運動教練學及運動表現高級文憑課程畢業生盧泓芳Cecilia（右）。（陳葦慈攝）

體育產業趨專業 以科學、科技培訓新一代教練

Cecilia表示，運動教練學及運動表現高級文憑課程內容豐富且實用，除裝備她教練專業知識外，亦提供行政、財務管理基礎訓練，讓她在畢業首份工作已能兼任教練及行政管理崗位。（受訪者提供）

熱愛運動的Cecilia是前香港體操代表隊成員，她表示自己原本打算升讀護理學課程，惟DSE成績未如理想，於是選擇在體育領域繼續深造，報讀HPSHCC的「運動教練學及運動表現高級文憑」課程，畢業後升讀香港中文⼤學理學士（運動科學與健康教育），未來希望成為一名專業體操教練。

「不少人會認為運動行業前景不夠好，但其實今天社會對這個行業需求極大，不用擔心找不到工作。」Cecilia表示，學士課程畢業後即順利獲得兩個工作機會，包括本地大學的體育發展經理職位。她表示，HPSHCC課程內容豐富且實用，除裝備她成為專業教練外，亦提供行政、財務管理基礎訓練，讓她在畢業首份工作已能兼任教練及行政管理崗位。

Cecilia現時主要教授兒童體操課程，她深感教練工作富有意義，不但能推廣體操運動，亦可透過體操訓練引導小學員身心成長，「香港生活繁忙，多數父母都未必有足夠時間陪伴和教導小朋友，這或會令小朋友變得頑皮，而我身為教練，除了指導學員改進體操技術外，也可透過訓練幫助他們在心態上有所成長，這是我最想做的事。」

香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院運動教練學及運動表現高級文憑課程講師阮嘉誠Tommy指，教練涵蓋很多工種，如運動治療、物理治療、治療師助理，抑或是運動營養學、運動傷害防護等，均是近年比較受歡迎、就業前景很好的職業。（陳葦慈攝）

近年體育產業更趨專業化，運動教練學及運動表現高級文憑課程講師阮嘉誠（Tommy）介紹，課程除教授教練理論外，更涵蓋運動科學、生物學等範疇，有助學生成功升讀八大的體育、物理治療、社區健康等學士課程。

「教練這個範疇下，其實包括很多種類，如運動治療、物理治療、治療師助理，抑或是運動營養學、運動傷害防護等，均是近年比較受歡迎、就業前景很好的職業。」Tommy指，近年市民對運動和健康意識都有提升，社會對專業教練人才的需求也不斷上升。

課程亦提供海外遊學機會，例如今年暑假將舉辦的14天吉爾吉斯登山團，Tommy就提供自主權讓學生包辦旅程的⾏程設計、預算分配、體能訓練前期準備等⼯作，「導師逐步給予學生自由度，運用體驗式學習的方法，更貼近將來真正的⼯作環境，從而訓練同學的Soft Skill（軟技能），如團隊間如何合作、溝通和解難等。」

課程提供不少海外遊學機會，圖為課程學生於2018年成功登上中國雲南的哈巴雪山（5,396米）。（受訪者提供）

理論實踐並重 裝備同學決策及管理能力

熱衷打籃球及健身的Sherman，志願是開設私人健身室，由於他目標明確，即使文憑試成績足以升讀大學其他學科，還是選擇入讀HPSHCC的「體育及康樂管理高級文憑」課程，向目標踏出第一步。

他表示，修讀課程後才發現，體育機構、賽事活動管理原來大有學問，以設施管理為例，「課堂上我們對各地體育康樂設施進行案例分析，才了解到簡單一個兒童遊樂場，以至一個洗手間的位置，當中也有很多學問。」

另外，課程亦涵蓋項目及危機管理，Sherman表示透過課程了解到活動主辦者有責任確保活動過程順暢安全，「課堂上我們學到很多方法，於事前防止危機出現，而即使萬一出現問題，也要將嚴重程度降至最低。」

Sherman修讀體育及康樂管理⾼級文憑課程後了解到，體育機構或賽事活動的管理原來⼤有學問。（受訪者提供）

HPSHCC「體育及康樂管理高級文憑」設有暑期必修實習單元，同學需在不同類型的體育康樂機構（例如康文署、各大體育總會等）實習最少240小時，而Sherman選擇在一所運動治療中心實習。

他表示，實習期間有機會參與機構日常管理，充分應用課堂所學。「我本身對教練及運動科學亦深感興趣，實習中我學到如何為受傷的病人或運動員設計訓練項目，這些經驗與課堂的知識是一個很好的互補。」最終Sherman憑著優異成績，於二年級上學期已獲心儀大學有條件錄取，其後成功升讀香港中文大學理學士（運動科學與健康教育）。

HPSHCC體育及康樂管理高級文憑課程講師林志超（Samuel）認為，良好的體育氣氛能推動市民恆常做運動，大型體育盛事亦可帶來豐厚營收，「行業前景非常堅實，我相信年輕人在眾多的工作機會中，可以大有作為。」

他表示，課程理論和實踐兼備，「我們有約120間合作機構，例如康樂及文化事務署及香港欖球總會等，能為同學提供實習、參觀，以及在大型賽事擔任義工的機會，讓同學將其所學應用於實際工作環境，並與業界有更緊密聯繫。」課程亦會因應科技及行業最新發展，加入VAR（視像助理裁判）、計時感應器等技術內容。

香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院體育及康樂管理高級文憑課程講師林志超Samuel指出，裝備同學有能力去做決策和管理層次的工作，正是課程特色之一。（陳葦慈攝）

Samuel指，畢業生就業出路亦很多元化，當中包括康文署助理康樂事務經理、體育總會及康樂會所管理人員、體育老師等，「大多數同學初入職已能擔任初級管理職位。」他表示，課程目標之一，正是裝備同學有能力去做決策和管理層次的工作，輔以不同就業輔導，如模擬面試、講座等，為同學講解求職技巧、應有工作態度、各類機構主要業務等，增強同學競爭力。

HPSHCC「體育及康樂管理」及「運動教練學及運動表現」高級文憑著重培訓未來的體育及康樂管理人才，不少畢業⽣都成功升讀香港中文⼤學、香港浸會⼤學和香港教育⼤學等與體育相關的政府資助學位課程。此外學生可銜接本地大學的體育管理或體育教練相關的學士學位課程，亦可升讀英國紐卡素諾森比亞大學（University of Northumbria at Newcastle）的相關學士學位課程。

Sherman（左）及Cecilia（右）均成功升讀香港中文大學理學士（運動科學與健康教育）。（陳葦慈攝）

2023/24學年入讀「體育及康樂管理」及「運動教練學及運動表現」高級文憑的本地學生更可獲教育局「指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）」最高港幣22,480元的資助。扣除資助後的每年學費為港幣37,240元。

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