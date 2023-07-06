科大設立跨學科學院推出新課程　推動新興領域研究　配合社會需要

科技大學為進一步提升其跨學科研究與教學能力，正式把大學跨學科課程事務處升格為跨學科學院。新學院將配合社會需要，推出嶄新教學課程，以及推動包括藝術科技和生物設計等新興領域的跨學科研究。



科大校長葉玉如教授（中）、首席副校長郭毅可教授（左三）、副校長（大學拓展）汪揚教授（右四）及跨學科學院院長屈華民教授（左四）等大學管理層參與祝酒儀式，慶祝科大正式設立跨學科學院。（科大提供相片）

為了吸引、培養和挽留跨學科人才，科大特別成立跨學科學院，以加強支援大學在生物及轉化醫學、材料科學及未來能源、人工智能未來電腦及電子、創新工商管理及金融科技、環境科學可持續及綠色科技，以及藝術科技及人文科學共六大研究領域延聘跨學科教員的舉措，並培育能應對當前社會多樣而複雜議題的學生。

新學院不僅在聘請新興領域跨學科教員方面擁有更大的靈活度，亦將於現時11個本科及研究生跨學科課程之外，推出一個全新的科技創新碩士課程，以及拓展現有的學術計劃，進一步加強不同學院之間的融合交流，當中學院正籌備推出的科技創新碩士課程，將由科大電子與計算機工程學系教授，培育五間獨角獸以及眾多初創公司的傳奇企業教育家李澤湘教授設計。課程旨在培育一批工程科技知識與市場營銷技巧兼備的專業人才，以推動技術轉移及研究成果落地。

科大校長葉玉如教授於典禮上致歡迎辭。（科大提供相片）

學院亦將提升跨學科研究成果的影響力，以支持包括港科大（廣州）在內的科大發展策略，一系列的舉措包括改善大學的核心課程，以及將科大具標誌性的「本科生研究計劃」（UROP），擴展為「UxOP」的新計劃，UxOP讓同學透過體驗式科研、教學、實習以及研究全球挑戰和機遇，應用他們的知識和能力，並與來自其他不同學科背景的同學進行交流。此外，「Major+X」乃科大於2021年推出的課程架構，讓本科生得以糅合傳統主修課程與人工智能和數碼媒體及創意藝術等新興熱門學科進行學習，「Major+X」的規模亦會進一步擴闊，加入新的延伸主修課程。

至於研究方面，學院將透過跨學科合作推動科研的突破，尤其在新興領域方面，例如開發可應用於物理、化學及環境科學的先進演算法和軟件系統的跨學科科學計算、結合工程與生物學開發新的醫療設備、治療方案和診斷工具的生物設計，以及透過藝術與科技的結合而創造出來的嶄新藝術表達形式、以及可用於應對社會與文化問題的藝術科技等。

科大校長葉玉如教授表示，是次跨學科課程事務處升格為跨學科學院，展現校方為協助香港成爲國際創科中心而致力培育跨學科人才的決心，同時科大邁向成為學習、探索和創新方面的卓越大學。