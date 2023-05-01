科大擬建合成生物學科研大樓　造價約8.35億　最快三年內竣工

香港科技大學計劃在清水灣校園內，興建一座約8層高的新科研大樓，用作合成生物學領域的研究和發展活動。根據立法會文件，大樓造價預計約8.35億，一旦撥款獲財委會通過，並開展建造工程，預計約3年內竣工。



香港科技大學計劃在清水灣校園內，興建一座約8層高的新科研大樓，用作合成生物學的領域的研究和發展活動。（資料圖片）

設實驗室和研究設施 預計供約300教員使用

根據教育局向立法會提交的文件，科大擬建的新科研大樓，將靠近清水灣校園南門入口，樓高8層，淨作業樓面面積逾6千平方米，提供實驗室和研究設施、辦公室、儲物室等輔助空間，預計供約300名教職員、研究人員和研究生使用。

工程亦計劃加設通往毗鄰李兆基商學大樓的行人連接設施，以提供通往科大校園北部的便捷通路，亦會在大樓天台安網太陽能光伏板，以提升環境可持續性。

新科研大樓用作合成生物學領域的研究和發展活動，並應用在生物醫學、健康科技及可持續生活和食物等主題。教育局文件解釋，合成生物學採取先進的跨學科研究，再透過基因工程技術，改造現有生物系統或設計新功能，創造複雜的基因序列，以供生命科技進階研究或實際用途。研究人員可透過計算、設計、編碼及改變微生物基因體，把基因體轉化為運作流暢，「具備改善人類健康及可持續發展巨大潛力的工具」。

無影響科大學費

局方指，新大樓工程估算8.351億，將使用專款支付。2019年度《財政預算案》已預留160億元撥款，支持大學增建或翻新工程。局方指，工程對科大學費沒有影響，亦不會增加政府的經常財政負擔。

科大計劃在財委會批准撥款後展開建造工程，預計在約三年內竣工。為配合時間表，科大已同步為工程招標，以盡早展開工程。標書只會在財委會通過撥款後批出。