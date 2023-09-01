教大新校長李子建：未來拓展AI教育科技　推廣師德及價值觀教育

教育大學新任校長李子建今日（1日）正式上任，接替前任校長張仁良。李子建表示，深信教大憑藉教育專業團隊必定能為全球作更大貢獻，未來希望拓展教育科技、開辦多元課程及推廣價值觀教育，現正籌劃教師教育課程革新，讓學生受惠於更全面而多樣化的課程和活動，並積極為畢業生爭取在大灣區的就業機會。



李子建今早向師生及校友發出的電郵全文及短片，表示衷心感謝校董會主席黃友嘉及各校董會成員，以及曾與他共事的兩名前教大校長張炳良和張仁良為教大的發展奠定堅實基礎。他深信教大憑藉全港最具規模的教師教育團隊必定能為本地、國家以至全球作更大貢獻。

李子建續指，教大首份《策略發展計劃》將於2025年完結，未來希望計劃拓展教育科技、開辦多元課程，以及推廣師德及價值觀教育，最近更已分別成立的「教育發展與創新學院」和「應用政策研究及教育未來學院」，將涵蓋特殊教育、職業教育、生命教育、教師教育及應用政策研究等領域。

他又提到，教大將致力加強科學和科技學科的實力，並會特別注重人工智能（AI）生成工具在教育層面的應用，開拓新穎的自主學習模式，期望在新學年能看到更多人工智能及人工智能教育的研究。

他透露，教大正籌劃教師教育課程革新，讓學生受惠於更全面而多樣化的課程和活動，並致力培育本科及研究生的國民身份認同及創新創業思維，同時積極推動大灣區內的研究協作及擴闊畢業生在區內的就業前景。

教大、科大與華東師範大學結盟推動人工智能與教育

教育大學、科技大學與華東師範大學結盟共同推動人工智能與教育未來發展。（教大提供）

另外，李子建於履新前夕（31日）以候任校長身份代表教大與科技大學和華東師範大學共同簽署合作備忘錄，宣布成立「人工智能及教育未來聯盟」，以推動人工智能在教育領域的科研和發展。

三校將各展所長，針對國家、大灣區及香港特區的教育發展需求，開展與人工智能及教育未來相關的科研和教育項目，以及成立研究中心，聯合舉辦有關人工智能及教育的國際峰會和論壇。

李子建表示，三校聯盟有助加強內地與香港院校間的連繫，對促進本港及國家的人工智能發展，期望各校可以發揮和融合各自的獨有優勢，進一步推動人工智能的發展和在教育方面的應用。