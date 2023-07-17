教大推小學英語網上學習平台　提供有趣教材讓學生愉快學英文

為讓小學生愉快學英文，教大英語教育學系與夥伴學校共同開發英語網上學習平台「與葉仔一同學習英語」，透過為小學生提供有趣的教材，讓他們隨時隨地都能學英文。有關教材現時已於5間小學試用。



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教材共分為6個單元，每個單元涵蓋教育局制訂的小學英語課程內容，透過「葉仔」及其妹妹Lina的生活經驗教授相關知識，主題包括「我妹妹的生日」（My Sister’s Birthday）、「到葉叔叔的船上購物」（Shopping on Uncle Leaf’s Ship）等。

此外，團隊為每個單元製作了3款影片，針對學生不同需要。例如「故事短片」讓學生了解「葉仔」與Lina的生活情節，加強他們對語言的理解；「活動短片」讓學生從實踐中學習，提升他們對辭彙的認識及文句的理解；最後學生可透過「音樂短片」邊唱歌邊學英文，加深學習記憶。每個單元附有2本電子課本，提供額外的閱讀材料及線上活動，讓學生可以隨時隨地練習英語。平台亦為教師及家長提供教學指引及課程大綱，並有網上練習供學生作即時評估。

教大校長張仁良表示，計劃能滿足學生對趣味學習的追求，同時協助他們掌握英語學習的重點。此外，教師可把相關教材融入校本課程，提升教學內容，家長亦可運用當中的有趣練習，協助子女鞏固課堂所學。