職業訓練局夥拍救世軍　老友記變模特兒　穿環保時裝行「貓步」

職業訓練局青年學院與救世軍攜手合作，職專文憑（時裝）學生透過時裝設計及美容知識，利用從救世軍和時裝業界收集得來的閒置布料，升級再造成時尚摩登的和風牛仔外套；職專文憑（專業美容）學生則負責設計髮型和妝容，合力為為15名「銀髮族」設計時尚形象，讓「老友記」搖身一變成為時裝模特兒，在中環街市85周年慶祝活動中，穿上「特製」的環保時裝行「貓步」，綻放活力與姿采。



職業訓練局青年學院與救世軍攜手合作，為多位來自救世軍耆才拓展計劃觀塘中心的銀髮族進行形象設計，銀髮族搖身一變成時裝模特兒，在中環街市走上表演天橋，綻放活力與姿采。（職業訓練局提供）

帶領項目的卓越培訓發展中心（時裝紡織業）中心主管黃燕芳表示，是次表演以「循『環』不息」為題，除了指衣物升級再造的永續時尚之外，亦是指跨代共融的互動、與社會共同成長發展的循環，「長者有機會參與時裝表演，展示自己的才能及價值；學生則可應用課堂上學到的時裝設計、縫紉、髮型造型、化妝等實務技巧，把作品登上舞台，向公眾展示。他們親手製作的服飾最後更會於救世軍作慈善義賣，收益用於回饋社會。」

參與項目的職專文憑（時裝）學生曾昭俊和曾柏霖，首次見證自己親手設計和製作的服飾成為大型時裝表演的一部分，曾柏霖分享「在設計牛仔和服外套時，考慮長者的需要」，其作品最終在網上票選成為最多人喜愛的設計款式季軍，曾昭俊則表示「時裝設計不只是求創新、求美觀，其實可以負載更多意義，例如我們對長者的關愛及尊重」。

模特兒之一Simon說，這是他首次時裝表演體驗，感覺新鮮，又大讚青年學院學生設計的造型讓他感受到年輕一代的創新與動力。（職業訓練局提供）

銀髮族模特兒之一Simon首次面對公眾，以超過60歲之齡首次踏上時裝天橋，感覺新鮮興奮，盛讚同學們表現「醒目」，媲美專業水準，讓他感受到年輕一代的創新與動力。

救世軍港澳地域內閣業務行政部長羅惠芳少校以「社區結連，成就夢想」總結今次活動的成果，期望繼續與商界、學校及更多不同學科的師生合作，發展更多社區共融活動，同時讓學生以一技之長回饋社會，成就夢想。