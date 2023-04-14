職業訓練局夥拍救世軍　逾60學生再用閒置布料　縫製時尚環保袋

只要發揮創意「小宇宙」，二手或全新閒置衣物都可以有「第二生命」。職業訓練局青年學院與救世軍合作，展開閒置布料升級再造循環再用計劃，逾60位青年學院職專文憑（時裝）學生利用救世軍從收集得來的全新閒置衣物，利用兩個月時間發揮創意和工藝，設計及縫製15個時尚牛仔布環保袋，除了推動環保服務社區之外，更重要的是同學透過計劃探索和鎖定個人興趣，重拾自信及人生發展方向，計劃首階段的15個環保袋正在剛揭幕、位於紅磡的救世軍家品店櫥窗展示，讓巿民認識年輕人的設計心思及手藝，環保袋用作慈善義賣，相關收益會用於救世軍社區服務。



計劃首階段的15個環保袋展現青年學院學生在課程中所學到的知識。（職業訓練局提供圖片）

參與計劃的同學主要來自青年學院職專文憑（時裝）一年級課程，包括梁桐甄和張明惠，當中桐甄曾在英文中學就讀初中，因學習及考試壓力而轉讀青年學院，表示「青年學院與傳統學校的教育模式不同，學院部份課程會透過專題研習項目取代考試和測驗，利用實踐體現學習成果」，她亦指今次同學們獨立負責製作布袋的每一個工序，由構思、畫紙樣、選布、縫紉、使用衣車等，過程中學到很多有趣及實務的設計技巧。

桐甄作品以地圖為設計概念，她將不同類型的布料拼配，突出想法，「自己親手將衣物轉化成時尚環保袋，設計加入自己喜愛的地理和地圖元素，作品更可以推出市場作慈善用途。自己不但感受到前所未有的成功感，又可以協助有需要人士，所有的經歷都變得別具意義」，她希望日後可以利用一技之長，升級再造更多設計時尚、實用兼備的服飾，幫助有需要人士。

明惠從小對設計充滿興趣，入讀青年學院前，曾修讀「Teen才再現計劃」平面設計課程，她分享「剛開始設計布袋時，因知識和經驗不足，面對不同特質及款式的回收布料，完全無從入手。經過老師們的悉心指導，逐步找到設計方向和要訣，例如加入紡織工藝等，展示個人特色」，其環保袋則結合多款牛仔布料，突顯不對稱的拼配風格，而手挽處則加入人手紡織工藝，風格別樹一幟，作品成功面世加強她未來在時裝設計發展的信心。

卓越培訓發展中心（時裝紡織業）中心主管黃燕芳（中）教導員區慧敏（右）及HKDI時裝設計高級文憑畢業生蔡鴻成（左）表示與救世軍的合作可以協助有經濟負擔的同學，利用回收所得的衣服實踐所學。（職業訓練局提供圖片）

負責帶領計劃的卓越培訓發展中心（時裝紡織業）中心主管黃燕芳表示，這次與救世軍的合作成就更好的契機，透過他們捐贈的閒置衣物進行相關教學活動；同時也協助有經濟負擔的同學，得到課堂需要的布料，實踐所學。

卓越培訓發展中心（時裝紡織業）教導員區慧敏和HKDI時裝設計高級文憑畢業生蔡鴻成不約而同指，短短兩個多月內推動同學們發揮「小宇宙」，學習及掌握布料特質、縫製等設計技巧，終於成功製作出專屬個人的牛仔布袋，見證同學重拾學習興趣及方向。

區慧敏更補充「青年學院上月初舉辦開放日，希望向公眾展示環保袋，所以特別準備展品架。突然有同學說『其實我哋啲設計都幾靚』、『我哋都唔係無用啫』，令我（區慧敏）十分感動。」

青年學院與救世軍合作推展閒置布料升級再造循環再用計劃，超過60位青年學院職專文憑（時裝）學生利用救世軍從回收得來的二手衣物，發揮創意和工藝，設計及縫製時尚環保袋。（職業訓練局提供圖片）

救世軍香港及澳門地域內閣業務行政部長羅惠芳少校表示，雙方計劃未來拓展計劃，設計不再局限於牛仔布袋，希望嘗試製作不同款式的衣物，並計劃舉辦工作坊，由年青學生教導長者將布料升級再造，推動跨代共融，回饋社會。