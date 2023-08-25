生成式AI成趨勢　都大推ChatGPT平台支援師生　學生須遵守指引

隨著ChatGPT於今年冒起，生成式人工智能（GenAI）成為世界大趨勢，學術界應用亦備受關注。香港都會大學宣布推出ChatGPT平台，供教職員及學生使用，以提升教學成效。新學年校方將為學生及職員提供支援和配套措施，同時亦公布生成式人工智能應用指引，學生須遵守各學院及課程的相關指引。



都大2023/24新學年推出ChatGPT平台供師生使用，並制定生成式人工智能應用指引。（香港都會大學提供）

都大新學年將推出ChatGPT - 4.0模型來開發應用平台，分別於8月21日及9月1日開放予教職員及學生使用，提供教學、研究及學習的支援。都大表示，相信善用人工智能可為大學教育及學習帶來裨益，如有助資料蒐集、分析數據、整理數字及翻譯文章等，提升教學成效。

同時，都大已完成制定生成式人工智能應用指引，各學院及課程亦根據教學策略和課業需要制定，制定使用工具的程度與準則，學生須遵守相關指引。新學年校方將為學生安排簡介會，說明生成式人工智能的正確用途、資料引用方法、不當使用方式及相關風險等，也會定期檢討及評估相關政策。

都大又指，新學年將推出ChatGPT聊天機械人，解答有關校內圖書館、網上學習系統及資訊科技服務台的查詢，並繼續擴展至大學其他服務範疇。

ChatGPT應用引起學術界關注，都大今年4月份發出有關使用ChatGPT指引，鼓勵學生明智並負責任地使用ChatGPT，提醒學生正確引用、學術誠信、準確性以及驗證來源的重要性。