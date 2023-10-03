Ocamp風波︱新生接吻舔手指　嶺大擬強制設反性騷擾大使監督行為

大學迎新營Ocamp早前接連被爆出懷疑性侵及性騷擾事件，教育局今日（3日）向立法會呈交文件簡介本港大學有關大學學生主導活動的管理及其品德教育工作。嶺南大學9月初流出迎新營有同性或異性接吻和舌吻，亦有男學生「舔」女學生手指，校方表示考慮在每個迎新活動委員會中強制設立「反欺凌與性騷擾大使」，監督的迎新活動有否出現不雅行為，如有出現有義務立即阻止，並續向學生處報告。



迎新營常見的DemBeat活動亦受規限，城市大學的指引中就提到在公共場所要體諒他人並避免高呼口號或DemBeat等任何噪音滋擾；中文大學亦指對任何冒犯性及不恰當的迎新活動採取零容忍政策，當中就包括涉及不恰當的肢體接觸、粗言穢語和欺凌行為的DemBeat活動。



教育局呈交文件中提到各教資會資助及自資大學均已向教育局及教資會秘書處提交資料，闡明其在管理及監察尤其是迎新活動等學生主導活動的現行政策、指引及實務安排，為學生活動組織者提供的培訓和為參與者提供的支援，以及提倡品德教育方面的措施。

不少大學計劃從保障參與者方面入手，旨在讓新生更充分掌握活動資訊及權利，進一步完善事故通報機制，以及深化防止性騷擾的學生輔導工作。

嶺大「反欺凌與性騷擾大使」須參加培訓課程

嶺大表示，所有學生主導活動必須遵守香港法律及大學的「學生活動指引」，學生籌辦者更要遵守大學場地或校外營舍的使用條款。不論一般學生主導活動或迎新活動，均不可涉及違法行為；而淫穢、色情、暴力、賭博、吸煙及飲酒 亦一概禁止。如有學生在活動期間行為不當或作出粗鄙舉動，學生社團幹事、當事人或其他參加者可向學生處報告及尋求協助；若情節嚴重，將由學生處處長轉介至學生紀律委員會處理，以採取紀律處分，最甚者為勒令有關學生退學。

因應今年迎新營醜聞，校方表示，考慮在每個迎新活動委員會中強制設立「反欺凌與性騷擾大使」，擔任此崗位者須為相關學生社團的幹事，但不能是主席或副主席，大使將被委託監督其社團所組織的迎新活動有否出現不雅行為。

全部大使需要提前參加學生處設計的培訓項目，獲得「綜合學習課程」（嶺大其中一項本科生畢業要求）的學分。如在正式迎新活動期間出現不雅行為，這些大使有義務立即阻止，並續向學生處報告。

都會大學指出學生組織只能於指定時間及處所舉辦迎新活動，以更有效監察迎新活動及減少活動對課堂的影響。（資料圖片）

都大規定迎新營T恤需獲學生事務處批准後才可付印

都會大學指出，學生組織只能於指定時間及處所舉辦迎新活動，以更有效監察迎新活動及減少活動對課堂的影響。另外，不少迎新營都會製作T恤來增加參加者的歸屬感，都大指所有活動T恤的設計及出版的刊物內容需預先交予學生事務處檢視，批准後才可付印，以確保物資內容的適當性。

中大禁止DemBeat活動有粗言穢語和欺凌行為

DemBeat叫口號亦是迎新營的文化之一，以往每年8月市民都不時可在街上見到大學生聯群結隊DemBeat，不少聲音則指對其他人造成滋擾。

城市大學的指引中就提到，在公共場所要體諒他人並避免高呼口號或DemBeat等任何噪音滋擾；中文大學亦指對任何冒犯性及不恰當的迎新活動採取零容忍政策，當中就包括涉及不恰當的肢體接觸、粗言穢語和欺凌行為的DemBeat活動。

6大學列明迎新營禁止飲酒

以往迎新營中有不少活動會涉及酒精類飲品，亦會玩「酒Game」，不過浸會大學、嶺南大學、教育大學、理工大學、科技大學及樹仁大學均列明禁止飲酒。其中理工大學指宿舍迎新營只准該舍堂的宿生參與，一般在宿舍內進行，於晚 上11時前完結，所有宿舍活動均禁止飲酒。 宿舍導師會全程於迎新營現場作監督及指導。