教大Ocamp｜查非禮案警區不知另涉強姦案　疑犯甩身8月迎新營犯案

香港教育大學一名學生捲入兩宗迎新營爆性侵案，警方昨（5日）在大嶼山北拘捕一名28歲姓嚴男子涉非禮及窺淫，經調查後被捕人同時涉另外三宗非禮案，其中一宗發生在今年1月，警方7月27日曾將他拘捕。



被捕人涉及的5宗性侵非禮案件橫跨近9個月，警方最早在1月已接獲報案，並於7月27日、即大學紅十字會聯合Ocamp爆強姦案（7月23日）後四日，被捕人其後在8月再在Ocamp犯下三宗涉非禮及窺淫案件。



據了解，黃大仙警區跟進1月非禮案件後，於7月27日將嚴男拘捕時，未知姓嚴男子同時涉7月紅十字會聯合Ocamp的強姦案；調查強姦案的元朗警區當時基於證據不足，只先會面錄口供而未有拘捕，而當時知悉他涉及1月非禮案，惟因強姦案未立案，故黃大仙警區人員未能在警方系統中得知他也捲入Ocamp強姦案。



教大稱指控的性質嚴重，學生事務處呼籲知情人士向校方提供進一步資料。（資料圖片)

據悉，涉及多宗非禮案的被捕人嚴男，為教育大學4年級非全日制學生，他在7月及8月期間共參加6個Ocamp。他最早於1月干犯非禮案，而他之後7月23日參加大學紅十字會聯合Ocamp時，涉強姦一名18歲「組媽」。

黃大仙警區探員於7月27日、即涉強姦案發生後，就1月份發生的非禮案件，拘捕姓嚴男子。嚴男被捕後繼續參加Ocamp，並在8月捲入三宗Ocamp非禮及窺淫案件。

嚴男是捲入強姦後才被捕，為何未因強姦案被捕？消息指，警方7月27日以其1月份涉嫌非禮為由，拘捕嚴男，當時案件由黃大仙警區跟進，由於紅十字會Ocamp強姦案仍在調查，並未立案，故此黃大仙警區人員當時並不知悉。

據了解，元朗警區在調查7月23日紅十字會Ocamp強姦案時，因證據不足，故做會面錄口供，而未有拘捕並將其釋放。消息指出，被捕人首次被捕後，再在8月份參加其他Ocamp，並犯下多宗非禮及窺淫案件，元朗警區重案組接手調查，才在昨日再以「非禮、窺淫」罪，第二次拘捕疑犯。

元朗警區助理指揮官(刑事) 鄧翊几今日（6日）下午交代案件，被記者多次問及為何至昨日才拘捕疑犯，他強調接獲報案時已作出行動，並積極調查，又稱案件較敏感，經評估對當時人的影響，不便透露詳情。