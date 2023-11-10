HKFBS年度盛事　師友計劃連結商界精英與大學生　互相啟發與學習

《香港01》一直關注大專教育發展，早前由《香港01》作為獨家媒體夥伴全力支持的香港大專商學生聯會（HKFBS）舉辦年度盛事——Stepping Stone to Success Scheme，已於10月26日在港島香格里拉酒店的宴會廳順利且成功地揭開序幕。



過去二十多年來，此項活動在指導大學生的道路上，扮演了不可或缺的角色。此項活動包含師友計劃、工作坊、企業探訪和實習的機會。當中的師友計劃將來自商業各領域的精英領導者與大學生緊密連結，使雙方在相互學習、交流與激勵中共同成長。

香港大專商學生聯會設有師友計劃，一眾師徒於晚宴前交流。（香港大專商學生聯會提供）

計劃總監盧梓聰先生及梁芷晴小姐指：「今年，我們擔當開路先鋒，引入了社會元素至計劃之中。我們不僅確保計劃的大學生具有多元化的種族背景，同時也在活動中融入了環境、社會及管治（ESG）三大議題。此次活動共挑選了超過200位參與者，包括海外及本地大學的本科生和來自各個商業領域的領導層。」

我們有幸邀請到高盛亞太業務聯席總裁 Kevin Sneader 先生、財經事務及庫務局副局長陳浩濓先生、Quinlan and Associates 行政總裁 Benjamin Quinlan 先生擔任演講嘉賓，以及各商業領域的領導精英作為導師。

陳浩濂副局長作為主講嘉賓之一，分享到：「我強烈鼓勵同學們「多聽、多問、多試」，要多關注財經新聞和金融業內的報告，多透過與金融從業員的交談學習，多透過實習機會累積職場經驗，從而掌握金融業不同板塊的發展趨勢，提升自身的專業能力和價值，為未來在金融業的發展做好準備。」

財經事務及庫務局副局長陳浩濓先生（香港大專商學生聯會提供）

另一位主講嘉賓 Benjamin Quinlan 也分享了他對此次活動的深刻印象：「我深感榮幸能受邀參加今日的師友計劃開幕晚宴。我在晚宴上看到參加者的熱忱和對學習與成長的強烈渴望，令我印象深刻。我堅信，香港的未來掌握在這群有能力的青年人手中！」

Quinlan and Associates 行政總裁 Benjamin Quinlan（香港大專商學生聯會提供）

計劃總監盧梓聰先生及梁芷晴小姐在致詞時分享到：「指導如同雙向的璀璨綻放，當導師與學員彼此學習、互相啟發，便能引燃無窮的可能性與奇蹟。」盧梓聰先生亦分享了他的失敗經驗，並鼓勵參加者要如同計劃名稱「Stepping Stone to Success Scheme」所示，一步步走向成功。

一眾主禮者和嘉賓為晚宴祝酒。（香港大專商學生聯會提供）

香港大專商學生聯會是一個由本地商科大學生管理的非營利組織，是唯一一個代表著所有本地大學的聯校組織。活動不僅限於師友計劃，還有全年最佳工管論文選之商業策略比賽、大學咨詢日、風險資本投資挑戰賽及環境、社會及管治挑戰賽。

