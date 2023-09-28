科大與世界經濟論壇合作　大中華區首辦全球青年領袖發展課程

香港科技大學和世界經濟論壇合作，早前接待40位來自包括歐洲和北美洲等22個國家及地區、不同專業領域的年輕管理人員和公司創辦人，成為大中華區首間舉辦「全球青年領袖論壇領導力發展課程」的大學。科大校董會主席沈向洋和校長葉玉如等一眾教職員，均就其各自專業在課程中分享及講授和人工智能相關的話題。



科大校長葉玉如教授在歡迎午宴中致辭。（科大提供）

全球多間頂尖大學例如美國哈佛大學、普林斯頓大學、英國劍橋大學和牛津大學，均曾與世界經濟論壇合作舉辦「全球青年領袖論壇領導力發展課程」，探討能源創新、可持續發展等全球重要議題。

是次科大舉辦的課程，除了邀請科大頂級學者就人工智能最新發展，以及該技術對環球經濟和社會的影響授課外，亦邀請香港大學和教育大學的世界級學者授課。參與課程的青年領袖來自不同背景，包括巴西政黨、貝克麥堅時律師事務所、美國有線新聞網絡和巴西里約熱內盧州檢察官辦公室。

另外，科大亦響應「香港夜繽紛」活動，安排學員參觀尖沙咀海濱等景點，體驗香港國際大都會氣氛，亦帶同學員走訪香港與內地的初創企業和科技巨頭，促進來自世界各地的課程參與者與大灣區創業者、研究員與投資者之間的交流。