都大指校園迫爆　申何文田住宅地建20層教學大樓　設社區保健中心

撰文：林穎嫺
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都會大學早前提出，擬於現址何文田校舍附近興建新的教學大樓，校方近日向城規會提交申請，將常盛街和佛光街交界一幅住宅用地的建築物高度限制放寬一成，以興建一幢20層高教學大樓。都大形容擬建的新教學大樓將擁有有尖端技術和設施，涵蓋基層醫療、精神健康等多個範疇，亦會布設置樂齡科技實驗室、綜合健康診所等，強調興建新大樓才能解決現時校園迫爆的情況，並能滿足政府培訓合資格護理人員。

都會大學申請在常盛街佛光街交界斜坡興建一幢20層高教學大樓。（文件截圖）

擬建20層高新教學大樓　佔地逾3.8萬平方呎

申請文件指，選址位於常盛街和佛光街交界斜坡，佔地3,586平方米，即38,600平方呎，位處都大賽馬會健康護理學院對面，毗鄰私樓One Homantin，現時為住宅（甲類）、「政府、機構或社區」及道路用地。

都會大學申請，將建築物高度限制由主水平基準上100米，放寬至110米，並以9倍地積比發展，以興建一幢20層高的教學大樓，包括一個地下停車場，大樓內提供30,627平方米的教育及相關設施，將涵蓋生理健康、行為健康，以及心靈健康等多個領域，例如基層醫療、運動科學、精神健康等。

文件指，擬在大樓內設置最先進的設施，例如樂齡科技實驗室、綜合健康診所、跨學科研究中心，以促進教研相關的活動及推廣社區保健。都大亦在官方網站指，新教學大樓將設社區保健及健康中心。

每位學生空間面積僅48.4平方呎　低於教資會標準約2倍

另外，文件提到，都大亦擬興建兩座橫跨主幹道的行人天橋，以連接佛光街和常盛街，而項目亦會有園境花園、商店、飯堂、綜合健康診所和停車場等社區設施。

都大在文件中提到，現時有1.2萬名全日制學生和6,800名兼讀制學生，在該校就讀學位課程，每位學生的空間面積只有4.5平方米（48.4平方呎），遠低於教資會資助院校約15平方米（161平方呎）的最低標準，強調空間不足，令校園嚴重擠擁、教室和實驗室利用率不合理地高、學生娛樂設施不足等，亦影響大學發展，導致要推遲／放棄發展需求較大的新課程等。

（文件截圖）
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選址地盤涉61棵樹　有大榕樹屬潛在古樹　建議原址保留

都大強調，興建新教學大樓除了解決校方教學設施嚴重不足的問題，亦可確保校方能滿足政府在培訓合格健康護理人員的需求。

值得注意的是，擬議發展地盤有61棵樹，當中在地盤角落有一棵大榕樹，文件指，該樹擁有巨大尺寸，以及優秀的形態及結構，形容是「具代表性的標誌性樹木」，亦是政府標準下的「潛在古樹名木」或「受特別關注的樹木」，故擬原址保留該樹。

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