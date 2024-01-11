浸大擬合併文學院社科院　關注組稱校方突拒批場　今晚諮詢會取消

浸會大學擬將文學院及社會科學院合併，合併方案將於下周一（15日）在教務議會審議。合併計劃近月掀持分者爭議，由學生、校友組成的「浸大文院社科院合併關注組」原定今晚（11日）舉行諮詢會，並邀請校外嘉賓到場分享。不過，關注組最新在社交媒體發文稱，由於校方至昨日（10日）突然拒絕批出原本允許的場地，因此須宣布取消活動。關注組對校方出爾反爾，不斷施壓感到非常痛心及失望。《香港01》正向浸大查詢相關事宜。



浸會大學擬將文學院及社會科學院合併，合併方案將於下周一（15日）在教務議會審議。（資料圖片）

校方以諮詢會牽涉校外人士 或構成不可控制風險為由拒批

關注組在貼文指，校方以諮詢會牽涉校外人士，構成不可控制風險為由，通知負責借場的人文及創作系學會拒絕批出場地。關注組稱，所謂「校外嘉賓」只是浸大前教職員、校友及來自其他院校正在面對課程重組的同學。

關注組對校方不斷施壓感到非常痛心和失望

關注組指，校方周一曾要求更改諮詢會地點，從公開場地更改為室內一間隔涉房間時，而為順利舉行諮詢會，關注組同意校方要求，但至昨天校方拒絕批出場地，關注組對校方拒絕批場以及一直以來不斷施壓感到非常痛心和失望。

一連四日擺設街站活動將繼續

關注組強調，諮詢會取消不代表一切的終結，一連四日擺設的街站會繼續，並希望關心文學院、社會科學院發展人士，能夠到場分享對兩院合併意見。