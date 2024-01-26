理大研究團隊研究綠色電能 二氧化碳轉為乙烯 解決全球暖化問題
撰文：裴英才
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全球暖化持續威脅人類社會和生態系統，主導氣候變暖的溫室氣體中，二氧化碳佔最主要比重，為了應對氣候變化的問題和邁向促進碳中和的目標，理工大學研究團隊聯同牛津大學、台灣國家同步輻射研究中心和江蘇大學研究人員合作，成功研發一套耐久、高選擇性、高效的二氧化碳電還原系統，可以將二氧化碳轉化成化學品原料乙烯，以作其他工業用途，減低二氧化碳排放，研究成果在國際科學期刊《Nature Energy》發表，並於第48屆瑞士日內瓦「國際發明展」獲得金獎。
乙烯是其中一種需求量最大的化學品，主要應用於製造聚乙烯等聚合物，製造日常使用的塑膠、化纖等，例如購物袋的物料等，生產乙烯目前仍然主要依賴石化資源，製造過程碳排放高。
納米材料講座教授兼應用物理學系系主任劉樹平領導的研究團隊，採用電催化二氧化碳還原的方法，利用綠色電能，令二氧化碳轉化為乙烯，為生產乙烯提供另一更環保、更穩定供應的方法。新設計的系統可以在工業級電流下運行超過1,000小時，使用壽命較現有系統大幅延長，意味可以輕鬆擴展至工業規模。研究團隊正在大力推動這項新興技術，令其可以更接近大規模生產，以促進碳循環和碳中和。