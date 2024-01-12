自資院校發展成應用科學大學　陳國基：正參考國際經驗訂準則

去年《施政報告》支持本地的自資院校發展成為應用科學大學，政務司司長陳國基指，教育局正聯同香港學術及職業資歷評審局，參考國際經驗，訂立成為應用科學大學的準則。他又預計，2024至25學年將有更多應用學位課程推出。



支援專上院校成交「應用科學大學聯盟」

陳國基今日（12日）出席香港中華職教社成立典禮時致辭提到，政府致力提升職專教育在學位程度的地位，去年《施政報告》宣布將通過財政和配套支援，支持本地的自資院校發展成為應用科學大學，培育更多專業技術人才，做到「行行出狀元」。他說，教育局正聯同香港學術及職業資歷評審局，參考國際經驗，訂立成為應用科學大學的準則，鼓勵有經驗、有能力的自資院校做好發展規劃。同時會全力支援有潛質的專上院校，成立「應用科學大學聯盟」，以加強推動專上程度的應用教育研究，並與內地和海外的應用科學大學交流合作。

政府在2022至23學年推出的首批應用學位課程，陳國基指憑着首批課程的成功經驗，政府去年推出第二輪先導計劃，預計相關院校通過評審後，在2024至25學年推出更多應用學位課程。

他續指，政府致力落實「職學聯通、多元發展」的策略，拓展職專教育，聯同傳統學術教育雙軌並行，因應年輕人的不同志向提供多元化的學習路徑，讓他們掌握職場所需要的知識和技能，為升學、就業以至終身學習，打好基礎。為加強支援各相關課程的全日制學生，去年《施政報告》更向他們提供額外資助。