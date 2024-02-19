恒大有意加入北都教育城建分支校園　下學年內地生學額增至300個

政府去年《施政報告》提出發展「北都大學教育城」，恒生大學校長何順文今日出席傳媒茶聚稱，曾向政府表示有興趣「插旗」，會考慮建立一個小分支校園。另外，未來新學年將會增加內地本科生一年級新生學額，由250個增至300個左右。



香港恒生大學今日（19日）舉辦新春傳媒茶聚， 校長何順文分享大學的最新發展。（洪芷菁攝）

何順文稱，曾向政府表示有興趣「插旗」，參與「北都大學教育城」計畫，已準備了申請文件資料並向政府提交。恒大校舍位於沙田小瀝源，他指，目前校園距離內地或市區不算遠，且地理位置背山面海，故不會整個校舍搬遷到北都，但會考慮建立一個「小分支校園」，增加授課的地方。

他續指，北部都會區鄰近深圳，如有項目研究或設實驗室，可方便兩地人才往來。他認為，大學長遠土地發展問題，仍然有很大的制約，希望政府給予優惠條件讓學校可以興建校園設施，包括教學設施、實驗室及學生住宿等。

政府去年《施政報告》提出發展「北都大學教育城」，恒生大學校長何順文表示，有意向政府提交申請，設立校園分支。（洪芷菁攝）（洪芷菁攝）

未用盡內地生取錄限額 冀增宿位後 使用量增至14至15%

去年三間自資院校包括恒大獲放寬取錄內地生的限額，由10%提升至20%。何順文表示，新學年將會增加內地本科生一年級新生學額，由250個增至300個左右。他指，現時以內地生為主的非本地生人數接近總學生的10%，惟礙於宿位等空間不足，未能用盡限額。他稱已增加校內宿位，如將來在校外覓得更多宿位，可能會增至使用14至15%的配額。

無興趣申請成應用科技大學 恒大非職業導向

政府計劃今年內成立應用科技大學，目前正接受院校申請，何順文則表示並無興趣，他解釋大學以「博雅+專業」作為定位，並非職業導向，希望培養學生「可轉移能力」，「將來就算不斷轉工，因為未來嘅世界亦都好多工種係不斷去變嘅，所以我哋希望學生唔係淨係出嚟做第一份工，或者係永遠停留一個界別嗰度，而係有需要嘅時候佢可以轉嘅。」

被問及教師離職率，他表示，2023年離職教師有7%，但本學年上學期則不足0.5%，估計離職潮沒有延續下去，認為離職率相當低。他估計直至下學期，比率最多去到2至3個百分比，其中包括正常退休的教師，認為毋須擔心。

稱將續任校長 未必五年期限

何順文擔任恒大校長近十年，他第2個5年任期將於今年8月底屆滿。他稱會續任下去，但任期可以彈性，未必為五年期限。

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另外，校內新綠色教學大樓「創意人文館」將於3月20日舉行開幕禮，新大樓總樓面面積約 3,000平方米，樓高五層，將成為人文社會科學學院的教學基地。

大樓的教學設施包括展覽廊、演講廳、數碼創新製作實驗室、多媒體編輯實驗室等。大樓已獲香港綠色建築議會「綠建環評」頒發暫准鉑金級認證。

租用西九M+大樓 作研究生教學、舉辦文化活動

大學亦會租用西九 M+大樓的一層（約830平方米）作為恒生大學市區文化中心，主要用作授課式研究生及行政人員培訓課程，以及舉辦公眾和業界參與的教育與文化活動，預計今年9月啟用。另外，大學亦準備於今年中成立新的跨學科學院，籌劃推出跨學科學位課程。