Amazon Web Services與香港恒生大學合作　開設全港首個雲創學院

Amazon Web Services（AWS）宣布支持香港恒生大學（恒生大學）成立全港首個雲創學院。該學院的目標是培育雲端創新科技人才，通過AWS提供的雲端課程、雲端服務資源以及恒生大學的教職員和跨領域金融科技優勢，從雲端運算培訓和教學、雲端課程開發、學術科研以及就業創業發展等四個方面，為學生提供全面且實用的雲端、人工智能和數據分析等技能培訓。



同時，該學院還將促進產學聯動，培育創業團隊，為企業提供技術人才。雲創學院是AWS與教育機構進行系統性合作的一種模式，該模式由大學主導設立所需的教學框架，而AWS則提供技術和雲端教育資源。這種合作模式旨在支持教育機構在學術課程、研究、創業和創新方面的長足發展，培養更多的雲端人才，造福教職員工，同時支持香港數碼產業的長遠發展。



香港恆生大學雲創學院與AWS在以下四個方面展開合作：

雲端運算培訓及教學

AWS將向恆生大學學生開放超過600門數碼技能課程，並免費為恆生大學金融科技專業學生提供業界高度認可的AWS Cloud Essential（AWS雲端基礎課程）。該課程涵蓋了從AWS雲端基礎知識到機器學習等一系列主題。恆生大學商學院金融分析及金融科技工商管理（榮譽）學士課程將通過與AWS合作夥伴開發的銀行數據平台進行金融科技數據收集研究和教學。

旨在全面提升恆生大學學生的金融科技實戰知識技能，使他們能夠將在課堂上學到的金融科技知識和雲端技術與企業和市場需求相結合。此外，恆生大學已加入AWS專為高等教育機構設計的AWS Academy計劃，作為成員機構，恆生大學的多位教授已成為AWS全球認可的AWS雲端教育者，他們可利用AWS Academy豐富的課程和資源進行教學。

雲端課程開發

為培養新一代數據科學和人工智能的雲端專業人才，AWS與恆生大學合作設計了「數據科學及人工智能理學碩士課程」的其中一門全新科目。該科目融入AWS全球領先的雲端課程和教學資源，為學生提供機器學習和人工智能方面的專業教學，培訓他們運用數據科學和人工智能的技術解決實際問題。該課程將由恆生大學決策科學學院的三個部門共同教授，包括計算機科學、數學、統計和保險學，以及供應鍊及信息管理學。課程內容包括雲端基礎知識、分佈式系統與雲端計算、大數據管理等。 AWS與恆生大學還計劃合作設計專為全校本科生開設的雲端計算基礎學分科目。

學術科研

AWS將為恆生大學的學術及科研團隊提供豐富的雲端資源和技術支持，幫助他們更快、更準確地取得科研成果。恆生大學決策科學學院的多位教研人員也在AWS雲端平台上展示區塊鍊和人工智能的科研成果，以供教學之用，實現教研合一。

就業及創業發展

恆生大學與AWS將充分利用各自的優勢和資源，共同推進產學聯動和孵化初創團隊。恆生大學將通過豐富的行業網絡，促成人才與不同企業的產業對接。 AWS也將通過其初創計劃AWS Activate持續支持恆生大學舉辦的多項創業和創新比賽，為學生提供創新培訓、評審支持和獎品贊助等資源。根據不同科系和教學需求，AWS還將推行定制化的創新課程，為恆生大學提供雲端技術人才培訓和亞馬遜創新文化工作坊。

高等教育是人才的搖籃，有助增強香港的發展動能。我欣悉恒生大學與AWS合作在港設立雲創學院，配合香港大力發展創科的政策方向，培育未來創科人才 。 香港特別行政區政府教育局局長蔡若蓮博士

數碼時代新常態下，AI與數據科學領域成為未來新趨勢，市場對科技人才的需求將越趨熾熱。恒生大學貫徹其獨特『博雅+專業』教育模式，為學生提供多元、與時俱進的創新課程。透過創立香港首間雲創學院，學生可利用AWS的雲端服務和教育資源，學習首屈一指的雲端科技和應用場景。配合恒生大學的小班教學及優秀師資，我們深信雲創學院將大大提升教學效果，為學生裝備未來、迎接機遇做好準備。 香港恒生大學校長何順文教授