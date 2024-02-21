教院首任校長梁志強逝世 享年90歲 曾為港大首位華人地理系主任
撰文：鄧宇詩
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香港教育教院（教育大學前稱）首任校長梁志強家人在報紙出訃文表示，梁志強在1月31日於律敦治醫院離世，享年90歲，將於本周六（24日）在大圍寶福紀念館設靈拜祭。梁志強曾任職香港大學，成為首位華人地理系主任，1994年獲任教育學院創校校長。訃文提到，梁志強在晚年罹患失智。
梁志強在1935年出生於香港，訃文提到，他在童年經歷戰亂，生活貧苦，喪父後肩負養家重任，身兼多職，但在工餘時間發奮讀書，成功考入香港大學修讀地理系。
他畢業後曾到香港大學任職，之後到美國芝加哥大學攻讀博士學位，回港後再重返港大，由講師逐步晉升至教授，成為首位華人地理系主任。他於1994年獲任香港教育學院創校校長，任職3年。
擔任交諮會主席、選舉事務委員會等公職
除了學術外，梁志強亦曾任不少公職職務，例如，城市規劃委員會、回歸前選區分界及選舉事務委員會、交通諮詢委員會主席等，對本土發展作出不少貢獻。
訃文提到，梁志強嚴以律己，寬以待人，為人正直不阿，甚得學生愛戴。訃文提到，梁志強在晚年罹患失智，今年1月31日壽終於律敦治醫院，享年90歲。家屬將於2月24日在大圍寶福紀念館設靈拜祭。
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