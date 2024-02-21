教大校長：倡凍結中小學數目三年　爭取維持或增師訓課程學額

本地學童適齡人口減少，中小學界面對縮班殺校危機。教大校長李子建今日出席傳媒茶聚時倡議凍結中小學學校數目三年，現時政府希望成為國際教育樞紐，鼓勵「高才通」等各地人才來港發展，相信若能穩定教師團隊，培訓教師「多專多能」，推動「小班教學」，做好教育配套及投資，以吸引專才來港。



（胡家欣攝）

八大資助院校將要向教資會交代下一個3年期（2025/26至2028/29）的規劃，以競逐未來3年期的學額，同時要提交下一個三年期的初步規劃。李子建指，爭取維持甚至增加師訓學額，至於學額範圍的增減，需待與政府會面，掌握未來特定人力需求才能決定。他續指，教師是社會重要的人才，應要持續穩定發展的版塊，「唔可以因為市場嘅fluctuation （波動）」隨意增減。

教大副校長（行政）黃敏兒表示，現今學生的學習動力和關顧與昔日有別，對精神健康和特殊教育的支援增加。她指，近年本港多新移民來港，若然未來數目持續增加，相關的配套不應該減少，「無理由呢幾年減咗你個老師，到三年、四年後，小朋友要讀書，就死啦，無人教，唔可以咁短視。」

就被問到是否與教育局強調教育開支「用得其所」的立場有所不同，李子建指，明白政府掌握資源，需要作出分配，「學額就咁多，唔會增加」，希望局方能作出建設性的分配。

教大校長李子建表示，借凍結中小學數目三年，穩定教師團隊，培訓教師「多專多能」，做好教育配套，能吸引更多人才來港。（胡家欣攝）

近年政府倡議加強教師國情教育，兩地教師交流頻繁，被問兩地教師日後可否做到資歷互通，李子建指，實際操作上並不簡單，師訓課程的教學內容，涉及地域差異，「我係香港識教中文，等唔等於係大灣區另一體制教到，相信唔係。」

他指，留意到港人子弟學校數目有增加跡象，不少學生有意應考文憑試，反映許多港人北上發展，教大亦有部份學生畢業後到內地教書，但暫未有統計數字。被問到是否有機會輸出香港老師返內地發展，他則指，作為教資會大學，必然培訓老師教授香港課程，在此基礎上可再裝備學生掌握其他地方的教育課程。

八大非本地生學額上限由20%至40%，教大副校長（學術）鄭美紅表示，今年教大非本地生學額約10%，難以用盡相關學額，原因是一般其他院校獲分配的資助學額大多是全日制學士課程，但教大獲分配的學額包含非學位課程，例如高級文憑、兼職課程、在職教師培訓及學位教師教育文憑課程，「呢啲在職（課程）學額難以吸引外地生係好困難，甚至唔可以。」

她指，校方會繼續招收海外生入讀全日制本科課程，相信未來慢慢可提升至超過約兩成，「但好難即刻跳去40%」，若然政府在收生政策上提供更多彈性，相信情況或有不同。