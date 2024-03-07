聖方濟各大學升格不足兩月　校長麥建華轉職校董　盧鐵榮署任校長

剛於一月由明愛專上學院升格及改名的「聖方濟各大學」，校長麥建華傳出離任。聖方濟各大學及明愛白英奇專業學校回覆查詢時指，麥建華會由校長轉為校董和校務會委員，為大學及其姊妹學院未來的策略發展和機遇開拓，提供更寶貴的意見及經驗。校董會會按程序在適當的時候啟動聘請新校長的過程。



教育局回覆查詢時指，根據《專上學院規例》（第320A章），按《專上學院條例》（第320章）註冊的專上學院，須由校董會按校務委員會的意見並經教育局常任秘書長批准而聘任和免任其校長。教育局會按既定程序處理有關申請。



聖方濟各大學校長麥建華。（資料圖片／高仲明攝）

升格不足2個月的聖方濟各大學，校長麥建華出任即傳出離任。據聖方濟各大學「主要管理團隊」網頁，校長一職已改由去年初加入明專的副校長（研究及科技）盧鐵榮署任。翻查資料，安樂工程上月底公布，麥建華會接替執行董事兼主席潘樂陶，出任執行董事一職。

聖方濟各大學及明愛白英奇專業學校回覆查詢時指，麥建華會由校長轉為校董和校務會委員，為大學及其姊妹學院未來的策略發展和機遇開拓，提供更寶貴的意見及經驗。為了確保大學的持續性和平穩過渡，麥建華將繼續以顧問身份為大學服務，而本身對大學已很熟悉的盧鐵榮則出任署理校長。校董會會按程序在適當的時候啟動聘請新校長的過程。

明專的副校長（研究及科技）盧鐵榮署任聖方濟各大學校長。（資料圖片）

教育局回覆查詢時指，根據《專上學院規例》（第320A章），按《專上學院條例》（第320章）註冊的專上學院，須由校董會按校務委員會的意見並經教育局常任秘書長批准而聘任和免任其校長。教育局會按既定程序處理有關申請。