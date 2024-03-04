日本國民雪條漲價10日圓　公司老闆率高層90度鞠躬道歉

全球物價上漲，日本老牌雪糕生產商赤城乳業株式會社，因不敵成本壓力宣布加價，旗下有「國民雪條」稱號的「ガリガリ君」雪條從稅前70日圓（約3.65港元）加價到80日圓（約4.17港元）。公司按照8年前做法，由老闆率領高層集體鞠躬道歉，腰比前一次彎得更低。公司也藉此作為廣告，稱考慮到未來可能進一步加價，提前拍攝不同道歉程度的畫面，引發網民熱議。



由赤城乳業生產的「ガリガリ君」雪條，多年來備受日本國民歡迎。（赤城乳業株式會社圖片）

「ガリガリ君」雪條2013年曾賣出4.75億支的歷史紀錄，產品自1981年推出，每支售價50日圓。1990年，競爭對手將同類產品加價10日圓，但「ガリガリ君」推遲至1991年才加價，從50日圓提高到60日圓，但銷量並沒有下降。

赤城乳業翻出2016年加價時的道歉照片，與今次加價作為比較，可見老闆和員工今次的鞠躬幅度更大。（赤城乳業株式會社網頁圖片）

2016年4月1日起，赤城乳製品整體價格上漲，「ガリガリ君」相隔25年來再次加價10日圓至70日圓。 當年老闆及高層曾拍片90度鞠躬道歉。如今再次漲價，公司高層們再度親自上陣，為表達更深層的歉意，3月1日起在全國各地報紙，以及交通運輸工具刊登道歉廣告。

赤城乳業提前拍攝未來加價的道歉畫面，藉動作顯示歉意程度增加。（赤城乳業株式會社網頁圖片）

赤城乳業表示，考慮到該款商品售價未來可能還會加價，已經提前拍好未來道歉的短片，從80日圓逐步加到110日圓。隨著價格越高，老闆和高層的「道歉程度」也升高，從站著鞠躬到最後下跪低頭，令網民會心微笑。