日本趁日圓「低水」攻富貴客　推出「100萬円旅遊套餐」

藉助日圓貶值優勢，日本迎來的遊客人數不斷上升。然而，這個曾被認為昂貴的旅遊目的地不滿足於旅客人數，目標是要將日本打造為亞洲的法國，吸引更多富裕的消費者。



據《東洋經濟》雜誌報道，日本預計未來會有更多的中上層階級和富人到日本旅遊，然而日本的奢華旅遊套餐有限，遊客在當地的消費額也一直不及法國和意大利等歐洲國家。在法國，外國遊客每年的消費額相當於20萬億日圓（約1.04萬億港元），而外國遊客每年為日本帶來的旅遊收益只有法國的五分之一。

日本當局發表的最新入境遊客數據顯示，日本1月迎來超過268萬名外國訪客，連續八個月超過200萬人。但與此同時，有數據顯示，訪日外國遊客中消費超過100萬日圓（約5.2萬港元）的「高附加值遊客」目前只佔1%。

圖為日本旅遊勝地富士山，攝於2021年11月6日。（Getty）

為了更好地吸引消費能力高的遊客，日本觀光業界近期推出越來越多的「百萬日圓」之旅。富士山所在的靜岡縣就推出了100萬日圓起跳的住宿和包車旅遊套餐。

靜岡縣觀光協會商品企劃課長秋田修受訪時說：「富士山是靜岡縣的代名詞。目前，到富士山觀光的人大多是一日游，這樣的奢華旅遊套餐是要讓到日本放鬆的人能慢慢體驗非凡的行程。」

由於浮世繪深受外國人歡迎，所以日本也推出為名畫收藏家打造的「葛飾北齋的富士山浮世繪」之旅。隨着日本威士忌獲海外富人青睞，品嘗名酒之旅也一一登場。

圖為日本鳥取縣著名景點「鳥取砂丘」，攝於2019年8月26日。（Getty）

2023年，日本觀光廳還選定日本西部的島根縣和鳥取縣為「模範旅遊目的地」，這是因為這兩個地方成功吸引了單次旅行每人消費超過100萬日圓的外國遊客。鳥取縣開發了以大山、三朝溫泉等縣內觀光景點，以及使用當地食材烹製菜餚的3種特色旅遊路線。

《東洋經濟》分析稱，與歐美的富人相比，亞洲富人更傾向於「炫耀性」消費，因此日本各地的奢華旅遊套餐須以高檔產品作為賣點。日本牛仔面料產量最多的廣島縣福山市就推出了110萬日圓旅遊套餐，讓人們可以一邊製作全定製牛仔褲，一邊享受觀光的樂趣。這些牛仔褲從面料到紐扣都是設計師親自挑選，而且可「終身保養」。

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本文獲《聯合早報》授權轉載

